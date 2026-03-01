H Ραφαηλίδου πρωταθλήτρια στις γυναίκες με νέο ρεκόρ Κ20 στη σφαιροβολία

Η Μαρία Ραφαηλίδου πετυχαίνοντας ξανά πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 στη σφαιροβολία με 16,59μ., αναδείχθηκε πρωταθλήτρια γυναικών στον κλειστό στίβο.

Η Μαρία Ραφαηλίδου σε διάστημα τεσσάρων ημερών σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ στη σφαιροβολία νεανίδων (Κ20), αυτή τη φορά η 19χρονη αθλήτρια της Πυγμής Ευόσμου με βολή στα 16,59μ. έγινε πρωταθλήτρια γυναικών στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία.

Η Ραφαηλίδου είχε σημειώσει 16,53μ. στις 25 Φεβρουαρίου στην πόλη Νεχεβίζντι της Τσεχίας κι αυτό το ρεκόρ βελτίωσε τώρα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Είχε άλλες δύο βολές πάνω από τα 16 μέτρα, κάτι που δεν κατάφερε, καμία άλλη αθλήτρια στον τελικού.

Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η Μαρία Μαγκούλια (Καζώνης Καλύμνου 2000) με 15.69μ. και το χάλκινο Αναστασία Ανδρεάδη (ΓΣ Κερατσινίου) με 15.15μ.

Στα 200μ. των γυναικών πιο γρήγορη ήταν η Κύπρια Ολίβια Φωτοπούλου με 23.46, αλλά πανελληνιονίκης αναδείχθηκε η Δήμητρα Τσουκαλά (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) με 23.80. Δεύτερη ήταν η 18χρονη Μαρία Κοκκόση (ΓΣ Ίκαρος Νέας Ιωνίας) ισοφαρίζοντας το ατομικό της ρεκόρ στα 24.62 και 3η η Ειρήνη Δαγκλή του ΠΑΟΚ με 24.72.

Η Γεωργία Δεσπολλάρη (ΠΑΟ) κυνήγησε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ., έχοντας με πέρασμα στα 59 δευτερόλεπτα στα 400 μέτρα, αλλά δεν άντεξε μέχρι το φινάλε και το χρονόμετρο έδειξε 2:04.26. Η 19χρονη Ιουλιάννα Ρούσσου (ΓΣ Ηλιούπολης) δεν συνέχισε το σερί των ρεκόρ, αλλά και πάλι ήταν δεύτερη με 2:06.83, δύο εκατοστά μακριά από το δικό της ρεκόρ Κ20, που σημείωσε πέρυσι. Το χάλκινο μετάλλιο πήγε στη Μαρία Σταυριανού (ΓΣ Παγχιακός Χίου) με 2:12.66.

Στα 800μ. των ανδρών ο Χριστόφορος Κουτλής (Αλέξανδρος Μακεδονίας) κατέκτησε τον τίτλο με 1:51.35 και τον ακολούθησαν ο Χαράλαμπος Λαγός (ΠΑΟ) με 1:51.78 και ο Ηλίας Αργύρης (Ολυμπιάς Πατρών) με 1:51.80.