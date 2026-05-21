Ο Χάρι Μαγκουάρι αποκάλυψε ότι δεν μπήκε στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Αγγλίας για το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μπορεί η αποστολή της εθνικής ομάδας της Αγγλίας για το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο να μην έχει γίνει ακόμα γνωστή, εντούτοις αυτό που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι ο Χάρι Μαγκουάιρ δεν θα βρίσκεται σε αυτήν!

Ο έμπειρος στόπερ αποκάλυψε μέσω social media ότι δεν επιλέχτηκε από τον Τόμας Τούχελ, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την εξέλιξη αυτή. Όπως έγραψε, «πίστευα ότι θα μπορούσα να παίξω μεγάλο ρόλο για τη χώρα μου αυτό το καλοκαίρι μετά τη σεζόν που είχα. Είμαι σοκαρισμένος και συντετριμμένος από την απόφαση.

Δεν υπάρχει τίποτα που να αγαπώ περισσότερο από το να φοράω αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπώ τη χώρα μου όλα αυτά τα χρόνια. Εύχομαι στους παίκτες τα καλύτερα αυτό το καλοκαίρι».

Ο 33χρονος αμυντικός είχε φέτος δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία εξασφάλισε με άνεση την έξοδο στο Champions League, τερματίζοντας τρίτη στην Premier League.