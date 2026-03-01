Ο Μίλτος Τεντόγλου για πρώτη φορά νικητής σε πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία, με 8.22μ. ενώ εντυπωσίασε και ο Νίκος Σταματονικολός.

Άλλη μια καλή εμφάνιση χάρισε στο ελληνικό κοινό ο Μίλτος Τεντόγλου, τη δεύτερη ημέρα του Stoiximan Πανελληνίου Πρωταθλήματος στην Παιανία.

Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους επικράτησε με άλμα στα 8.22μ από την πρώτη του προσπάθεια, στον πέμπτο φετινό του αγώνα στον κλειστό στίβο. Παρά το καλό ξεκίνημα, ωστόσο, ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι δεν έβγαλε άλλο αντίστοιχο άλμα στις επόμενες προσπάθειες. Αυτή ήταν η όγδοη νίκη του στον κλειστό στίβο.

Βέβαια, είναι αξιοσημείωτη η σταθερότητα του Τεντόγλου καθώς έχει ήδη κάνει 8.25μ στην Παιανία, 8.23μ στην Οστράβα, 8.27μ στο Βελιγράδι και 8.14μ στο Βαλκανικό, προμηνύοντας μεγαλύτερες “πτήσεις” για το επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόρουν (20-22/3).

Τον κορυφαίο Έλληνα άλτη ακολούθησε ο Νίκος Σταματονικολός, που έκανε εξαιρετικό αγώνα με δύο άλματα πάνω από τα 7.90μ με κορυφαίες προσπάθειες στα 7.91μ και 7.93μ καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Βασίλης Μαρτινάκης με άλμα στα 7.67μ.