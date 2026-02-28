Απίστευτος Καραλής, προσπάθησε για νέο παγκόσμιο ρεκόρ

Φοβερά πράγματα είδαμε στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα, με τον Εμμανουήλ Καραλή να προσπαθεί για νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του επί κοντώ αφού είχε ήδη κάνει τη δεύτερη επίδοση όλων των εποχών με τρομερό άλμα στα 6.17μ, ανέβασε τον πήχη στα 6.31μ, σε μία προσπάθεια για νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Το παγκόσμιο ρεκόρ αυτή τη στιγμή είναι 6.30μ και ανήκει στον Σουηδό Μόντο Ντουπλάντις. Ο Καραλής, αφού του πήρε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος (είχε 6.06μ ο Ντουπλάντις) αποφάσισε να δοκιμάσει να του "κλέψει" και το παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο αθλητής του Χάρη Καραλή και Μαρτσίν Στεπάνσκι έκανε δύο άλματα, άκυρα, και έπειτα σταμάτησε τον αγώνα. Ωστόσο και μόνο που δοκίμασε τα άλματα σε ένα τέτοιο ύψος αποτελεί μοναδικό επίτευγμα και ιστορική στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό.