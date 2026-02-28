Στην Τενερίφη συνεχίζει την καριέρα του ο Κένι Γουίλιαμς που έχει αγωνιστεί σε ΑΕΚ, Περιστέρι και Προμηθέα.

Τη συμφωνία με τον Κένι Γουίλιαμς επισημοποίησε η Τενερίφη μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ, που είναι γνώριμος του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς έχει φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ, του Περιστερίου και του Προμηθέα ανακοινώθηκε από την ομάδα των Καναρίων Νήσων ως το τέλος της χρονιάς.

«Η Τενερίφη εξασφάλισε τις υπηρεσίες του Αμερικανού σούτινγκ γκαρντ Κένι Γουίλιαμς μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο νέος παίκτης της Τενερίφης, ένας γκαρντ ύψους 1,93 μ., είναι 30 ετών και είχε κατά μέσο όρο 9,4 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ με την τελευταία του ομάδα, τον Προμηθέα Πάτρας, τη σεζόν 2024-25. Έχει εμπειρία παίζοντας στο Ισραήλ και την Ελλάδα και έχει συμμετάσχει σε τρεις σεζόν του Basketball Champions League (BCL)» ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ομάδας.

Με την προσθήκη του Κένι Γουίλιαμς η Τενερίφη ενισχύεται στην περιφέρεια, προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους της. Μάλιστα, την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 φορώντας τη φανέλα του Περιστερίου αντιμετώπισε την Τενερίφη, τόσο στο Top 16 (25 πόντοι, με 5/6 τρίποντα, και 28 αξιολόγηση στο Σαντιάγο Μαρτίν και 18 πόντοι στην Αθήνα, με 3/5 τρίποντα), όσο και στα ημιτελικά του Final Four του Basketball Champions League, που διεξήχθη στο Βελιγράδι.