«Πέταξε» ο Καραλής, νέο πανελλήνιο ρεκόρ και Νο1 επίδοση στον κόσμο

Φοβερός Εμμανουήλ Καραλής, με φοβερό άλμα ξεπέρασε τα 6.07μ και έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στίβου και ξεπέρασε τον Ντουπλάντις.

Μία ακόμη μοναδική εμφάνιση κάνει ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής, που έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στη διάρκεια του Πανελληνίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου στην Παιανία.

Ο πρωταθλητής του επί κοντώ, μετά από μόλις δύο άλματα στον αγώνα στα 5.70μ και τα 5.90μ, έβαλε τον πήχη στα 6.07μ και με την πρώτη του κιόλας προσπάθεια κατάφερε να το ξεπεράσει!

Ξεπέρασε τον Μόντο Ντουπλάντις

Με το 6.07μ ο "Μανόλο" βελτιώνει το πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στίβου (ήταν 6.05μ) και ξεπέρασε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο που ήταν 6.06μ και άνηκε στον κάτοχο του παγκόσμιου ρεκόρ Μόντο Ντουπλάντις.

Ο αγώνας είναι σε εξέλιξη με τον Καραλή να βάζει τον πήχη στα 6.17μ, το πρώτο άλμα του ήταν άκυρο.