Η Ίντερ απάντησε στον αποκλεισμό από το Champions League με νίκη 2-0 στο Μιλάνο επί της Τζένοα που την εκτόξευσε στο +13 από τη συμπολίτισσα, Μίλαν!

Η πορεία της στο Champions League μπορεί να κριθεί ως αποτυχημένη. Η Ίντερ έπεσε θύμα έκπληξης στα play-offs κόντρα στη Μπόντο και αποκλείστηκε με συνολικό 5-1, όμως δεν επέτρεψε στην ευρωπαϊκή επιτυχία να «πειράξει» το μυαλό της και στα εγχώρια. Μετά το πλήγμα που δέχθηκαν από τους Νορβηγούς, οι Νερατζούρι απάντησαν με νίκη 2-0 επί της Τζένοα και φουλάρουν για τον τίτλο στη Serie A από τη χαώδη διαφορά του +13.

Οι γηπεδούχοι πήραν τα γκέμια από την αρχή του αγώνα, άγγιξαν το προβάδισμα με κεραυνό του Τσαλχάνογλου στο 27΄που προσέκρουσε στο δοκάρι και τελικά προηγήθηκαν τέσσερα λεπτά αργότερα με διαγώνιο σουτ του Ντιμάρκο στη γωνία.

Στο β΄μέρος ο ρυθμός έπεσε και η Ίντερ αρκέστηκε σε μια απλή διαχείρiση του αποτελέσματος, προτού τελικά βρήκε και δεύτερο γκολ στο 70΄με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τσαλχάνογλου. Δέκα λεπτά αργότερα η Τζένοα πήγε να βάλει φωτιά στο ματς με άστοχη κεφαλιά του Έλερτσον, όμως το μηδέν παρέμεινε και σφράγισε την 8η σερί νίκη των Νερατζούρι στη Serie A.

Ίντερ (Κρίστιαν Κίβου): Ζόμερ, Ακάντζι, Ντε Φράι (66΄Μπίσεκ), Κάρλος Αουγκούστο, Ντιμάρκο, Λουίς Ενρίκε, Ζιελίνσκι (76΄Φρατέσι), Μικιταριάν (59΄Τσαλχάνογλου), Μπαρέλα, Τουράμ (59΄Εσπίζιτο), Μπονί (76΄Ντιούφ)