Το κλειστό της Παιανίας φιλοξενεί ξανά το πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, οι Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου είναι τα πιο λαμπερά αστέρια της διοργάνωσης.

Για πρώτη φορά μετά το 2011 το κλειστό στάδιο της Παιανίας φιλοξενεί και πάλι το πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου κι αυτό από μόνο του κάνει ξεχωριστή τη φετινή διοργάνωση το Σάββατο (27/2) και την Κυριακή (1/3).

Ο Εμμανουήλ Καραλής το Σάββατο (27/2) και ο Μίλτος Τεντόγλου την Κυριακή (1/3) αποτελούν τον κύριο πόλο έλξης για τους φιλάθλους, όμως για όσους δεν πρόλαβαν να δουν αγώνες στο κλειστό της Παιανίας στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, το πανελλήνιο πρωτάθλημα είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να το επισκεφθούν.

Βέβαια η περιορισμένη χωρητικότητα του σταδίου (2.642 θεατές) σε σχέση με το ΣΕΦ, υποχρέωσε τον ΣΕΓΑΣ να προχωρήσει στην έκδοση δωρεάν ηλεκτρονικού εισιτήριου (E-Ticket) για την έγκαιρη και εξασφαλισμένη πρόσβαση στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις της Παιανίας. Πληροφορίες εδώ.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Σπορ, από τις 19:00 έως τις 21:00. Το πρωινό πρόγραμμα και των δύο ημερών, καθώς και τα αγωνίσματα που δεν θα είναι στην τηλεοπτική μετάδοση, θα μεταδοθούν σε livestreaming από το κανάλι του ΣΕΓΑΣ στο YouTube.

Το μενού του Σαββάτου

5.000μ. βάδην Γυναικών (17:00) Η Παναγιώτα Τσινοπούλου, η Όλγα Φιάσκα και η περσινή νικήτρια, Χριστίνα Παπαδοπούλου έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ είναι το φαβορί, με τους Γιώργο Κριτούλη, Παναγιώτη Σάλτη και Ανδρέα Παπαστεργίου διεκδικούν θέση στο βάθρο. Επί κοντώ Ανδρών (17:45) Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι έτοιμος να περάσει πάνω μεγάλα ύψη. Φέτος έχει κάνει 6.00μ. , στο μίτινγκ του Λιεβέν, επίδοση που θέλει να βελτιώσει στο κλειστό της Παιανίας. Ο Αντώνης Σάντας έχει κάνει φέτος 5,56μ. και ο Γιώργος Παπανστασίου την περασμένη εβδομάδα σημείωσε 5.42μ. στην Παιανία.

Το μενού της Κυριακής

Μήκος Γυναικών (18:00) Η Μαρία Στεφανοπούλου έχει την καλύτερη επίδοση από τις συμμετέχουσες με 6,47μ.μ, ενώ η Ναταλία Μπέση με 6.41μ. αποτελεί την κύρια αντίπαλό της. Υπάρχουν ακόμα η 19χρονη Νίκη Μητροπούλου με 6.25μ. και η Νικολιά Ποιραζίδη με 6.29μ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ

