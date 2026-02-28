Ο Ολυμπιακός χωρίς να συναντήσει πολλά προβλήματα επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ με το μυαλό και των δύο να στρέφεται στο Final Four.

Σε ένα παιχνίδι όπου λογικά και οι δύο ομάδες σκεφτόντουσαν περισσότερο το Final Four Κυπέλλου, ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΠΑΟΚ στην Μίκρα με 3-1 (19-25, 27-25, 18-25, 18-25). Με το τρίποντο αυτό οι «ερυθρόλευκες» παρέμειναν 4 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό και ουσιαστικά κυνηγάνε ένα θαύμα αναφορικά με την πρωτιοά και το πλεονέκτημα έδρας ως το τέλος.

Οι «ασπρόμαυρες» από την πλευρά τους και μαθηματικά έμειναν εκτός τετράδας και κινδυνεύουν να πέσουν ακόμα και στην 7η θέση καθώς είναι ισόβαθμες με την ΑΕΚ στους 31 και ο ΖΑΟΝ ακολουθεί με 30.

Διαιτητές: Αβραμίδης, Ισκάς, Παρατηρητής διαιτησίας: Δεληκωστίδης, Παρατηρητής αγώνα: Κουκουμάκας Ν., Επόπτες: Ψύχου, Σταυρίδου, Γραμματεία: Κουμπλή.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-2, 14-16, 16-21, 19-25

2ο σετ: 6-8, 16-14, 21-20, 27-25

3ο σετ: 8-7, 14-16, 16-21, 18-25

4ο σετ: 7-8, 13-16, 16-21, 18-25

Τα σετ: 1-3 (19-25, 27-25, 18-25, 18-25) σε 111′.

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 3 άσσους, 39 επιθέσεις, 18 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 7 άσσους, 57 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων.

Π.Α.Ο.Κ. F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 21 (16/43 επ., 5 μπλοκ), Τοντάι 2 (0/7 επ., 2 μπλοκ), Σίζαρ 8 (7/29 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. – 06% άριστες), Κότσιτς 9 (2/4 επ., 7 μπλοκ), Τσοχατζή 3 (0/1 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Μπάκα 15 (13/37 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 57% υπ. – 23% άριστες) / Καραμπάση (λ, 45% υπ. – 27% άριστες), Κουρτίδου (λ), Απλαδά, Αντύπα (0/3 επ.), Βαν Ντε Βίβερ, Αρμουτσή (0/1 επ.), Καραφουλίδου 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Ηλιοπούλου 1 (1 άσσος), Εμμανουηλίδου 12 (6/12 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ), Κούμπουρα 16 (15/36 επ., 1 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 8 (3/6 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 11 (9/40 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 64% υπ.-43% άριστες), Κονέο 27 (23/44 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 62% υπ.-33% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 53% υπ.-32% άριστες), Σαμπάτη (λ), Οικονομίδου 1 (1/1 επ.), Ζαφειρίου.

Η γνώμη του πάγκου

Γιάννης Γιαπάνης (Π.Α.Ο.Κ.): «Δεν ήταν θέμα κόπωσης η εικόνα που βγάλαμε μετά το 1-1, αλλά πίεσης του αντιπάλου. Ο Ολυμπιακός μας πίεζε συνέχεια, έχει την ικανότητα να το κάνει αυτό. Προσπαθήσαμε, αλλά ο Ολυμπιακός νομίζω έπαιξε καλύτερα σήμερα. Κρατάμε τη μαχητικότητα που δείξαμε, την πολύ καλή μας εικόνα στο μπλοκ-άμυνα και πρέπει να βελτιώσουμε την επίθεση μας εν όψει του Allwyn Final 4 του Κυπέλλου»

Μπράνκο Κοβάτσεβιτς (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.): «Ήταν σημαντικό το να πάρουμε τη νίκη και να εξασφαλίσουμε σχεδόν τη 2η θέση, ενώ έχουμε μπροστά μας τώρα το Allwyn Final 4 του Κυπέλλου. Το τελευταίο διάστημα δεν μας έχουν λείψει τα παιχνίδι, αλλά ο χρόνος για να κάνουμε προπόνηση. Τουλάχιστον τώρα θα έχουμε τουλάχιστον τρεις ημέρες να κάνουμε κανονικές προπονήσεις, κάποιες αθλήτριες να ξεκουραστούν, κάποιες να αναρρώσουν και να είμαστε 100% έτοιμοι για το Κύπελλο»