Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8.14μ. πήρε τη 2η θέση στο μήκος ανδρών στο βαλκανικό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, πίσω από τον Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (8.42μ.)

Ο Μίλτος Τεντόγλου επέστρεψε στο Βελιγράδι για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν καλύτερο από την προ δεκαήμερη παρουσία του στο μίτινγκ της σερβικής πρωτεύουσας, με τον Έλληνα ολυμπιονίκη να παίρνει τη 2η θέση στο μήκος με 8.14μ.

Πριν από 10 ημέρες ο Τεντόγλου είχε σημειώσει 8.27μ.- η καλύτερη μέχρι τώρα φετινή του επίδοση - κι όπως και σε εκείνον τον αγώνα, έτσι και τώρα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, πήρε τη 2η θέση, πίσω από τον Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, που σημείωσε 8.42μ.

Ο Τεντόγλου άρχισε τον αγώνα του με άλμα στα 7.64μ. και στα 7,83μ. Στο 3ο και στο 5ο άλμα σημείωσε 8,04μ., στο 4ο άλμα είχε επίδοση στα 7.79μ., για να βγάλει την καλύτερη επίδοσή του στο τέλος με 8.14μ.

Ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ συνέχισε και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις μέσα στο 2026, ο 22χρονος Βούλγαρος στο 6ο δικό του άλμα σημείωσε 8.42μ., τρία εκατοστά πίσω από την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, τα 8.45μ. που σημείωσε στο μίτινγκ του Βελιγραδίου. Ο Σαραμπογιούκοφ είχε επίσης άλματα στα 8.39μ., στα 8.28μ. και στα 8.23μ.

Την 3η θέση στον αγώνα πήρε ο Νίκος Σταματονικολός με 7.76μ.

Πρωτιά με ατομικό ρεκόρ η Αδαμοπούλου

Η Αριάδνη Αδαμοπούλου συνδύασε την πρώτη θέση στο επί κοντώ γυναικών με ατομικό ρεκόρ στα 4,52μ. Η 25χρονη ξεπέρασε με την 1η προσπάθεια τα 4.10μ., τα 4.20μ., τα 4.30μ., τα 4.42μ. και τα 4.46μ. και με την 3η προσπάθεια πέρασε πάνω από τα 4.52μ., βελτιώνοντας κατά δύο εκατοστά το ατομικό της ρεκόρ.

Σε αγωνίσματα που έγιναν νωρίτερα η Γεωργία Δεσπολλάρη ήταν 2η στα 800μ. με 2:02.70, στο τριπλούν ανδρών ο Νίκος Ανδρικόπουλος κατετάγη στην 3η θέση με 16.29μ. και ο Ανδρέας Πανταζής 6ος με 16.05μ..

Η Οξάνα Κορένεβα ήταν 5η στο τριπλούν με 13,.63μ., με την Ιβάνα Σπάνοβιτς να επικρατεί με 14.07μ., ενώ στο ύψος γυναικών η Ολυμπία Τζούβελη με 1.78μ. ήταν 7η, με τη Μαρίγια Βούκοβιτς να είναι η νικήτρια με 1,89μ.