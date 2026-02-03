Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,23μ. πήρε τη 2η θέση στο μήκος στο Γκαλά της Οστράβα, πίσω από τον Ματία Φουρλάνι, που επικράτησε με 8,30μ.

Η πρώτη φετινή κόντρα στον Μίλτο Τεντόγλου και τον Ματία Φουρλάνι βρήκε νικητή τον Ιταλό, στο Γκαλά της Οστράβα, με τον Έλληνα ολυμπιονίκη να κατακτά τη 2η θέση με άλμα στα 8.23μ.

Μετά την πρεμιέρα του με τα 8,25μ. στην Παιανία, ο Τεντόγλου είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το πρώτο δυνατό τεστ για το 2025 στο μίτινγκ της τσέχικης πόλης.

Άρχισε τον αγώνα του με δύο άκυρα άλματα, συνέχισε με 7,96μ., έβγαλε τα 8,23μ. στο 4ο άλμα, άφησε ημιτελές το 5ο (7,01μ.) κι ολοκλήρωσε την παρουσία του με προσπάθεια στα 8,06μ.

Ο Φουρλάνι άρχισε τη χρονιά του από το Παρίσι με την κορυφαία επίδοση στον κόσμο (8,33μ.) και στην Οστράβα έφθασε στα 8,30μ.. πετυχαίνοντας νέο ρεκόρ αγώνων. Ο 21χρονος πρωταθλητής κόσμου πέρυσι στο Τόκιο, είχε επίσης άλματα στα 8,22μ. και στα 8,21μ. Ο Βούλγαρος, Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ πήρε την 3η θέση με 8,21μ. (έχει φετινή επίδοση στα 8,26μ.), ενώ ο Σουηδός, Τομπίας Μόντλερ, ακολούθησε με 8,01μ. για το δικό του ρεκόρ περιόδου.

Ο επόμενος αγώνας για τον Τεντόγλου θα είναι στο Βελιγράδι, στις 11 Φεβρουαρίου. Σε άλλα αγωνίσματα, η Σλοβένα Τίνα Σούτεϊ ξεπέρασε τα 4,70μ. στο επί κοντώ και ο Αμερικανός, Τζόρνταν Γκέιστ με βολή στα 22,04μ. πέτυχε την κορυφαία φετινή επίδοση στη σφαιροβολία.