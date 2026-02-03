Τεντόγλου: Στη 2η θέση στην Οστράβα με 8,23μ. (vid)
Η πρώτη φετινή κόντρα στον Μίλτο Τεντόγλου και τον Ματία Φουρλάνι βρήκε νικητή τον Ιταλό, στο Γκαλά της Οστράβα, με τον Έλληνα ολυμπιονίκη να κατακτά τη 2η θέση με άλμα στα 8.23μ.
Μετά την πρεμιέρα του με τα 8,25μ. στην Παιανία, ο Τεντόγλου είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το πρώτο δυνατό τεστ για το 2025 στο μίτινγκ της τσέχικης πόλης.
Άρχισε τον αγώνα του με δύο άκυρα άλματα, συνέχισε με 7,96μ., έβγαλε τα 8,23μ. στο 4ο άλμα, άφησε ημιτελές το 5ο (7,01μ.) κι ολοκλήρωσε την παρουσία του με προσπάθεια στα 8,06μ.
Ο Φουρλάνι άρχισε τη χρονιά του από το Παρίσι με την κορυφαία επίδοση στον κόσμο (8,33μ.) και στην Οστράβα έφθασε στα 8,30μ.. πετυχαίνοντας νέο ρεκόρ αγώνων. Ο 21χρονος πρωταθλητής κόσμου πέρυσι στο Τόκιο, είχε επίσης άλματα στα 8,22μ. και στα 8,21μ. Ο Βούλγαρος, Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ πήρε την 3η θέση με 8,21μ. (έχει φετινή επίδοση στα 8,26μ.), ενώ ο Σουηδός, Τομπίας Μόντλερ, ακολούθησε με 8,01μ. για το δικό του ρεκόρ περιόδου.
Ο επόμενος αγώνας για τον Τεντόγλου θα είναι στο Βελιγράδι, στις 11 Φεβρουαρίου. Σε άλλα αγωνίσματα, η Σλοβένα Τίνα Σούτεϊ ξεπέρασε τα 4,70μ. στο επί κοντώ και ο Αμερικανός, Τζόρνταν Γκέιστ με βολή στα 22,04μ. πέτυχε την κορυφαία φετινή επίδοση στη σφαιροβολία.
22.04m 💣— World Athletics (@WorldAthletics) February 3, 2026
🇺🇸’s Jordan Geist fires out a monster 22.04m world lead on his 2nd attempt in the shot put to open the night in style at the Czech Indoor Gala 🔥
pic.twitter.com/BwbSSK0kXL
