Συγκλονιστική ανάρτηση του Ταρέμι: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου»
Αμέτρητες απώλειες μετράει το Ιράν από τις επιθέσεις που δέχεται τις τελευταίες μέρες και φυσικά οι εξελίξεις έχουν επηρεάσει και τον διεθνή επιθετικό του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, με τον ίδιο να δείχνει τα συναισθήματά του μέσα από τα social media.
Ο 33χρονος φορ έκανε νέα ανάρτηση για τα όσα συμβαίνουν στη χώρα του και παράλληλα στάθηκε στον θάνατο των παιδιών από τις επιθέσεις που δέχεται το Ιράν.
Συγκεκριμένα έγραψε: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου. Ούτε στο Ιράν. Ούτε πουθενά. Είναι αθώα και αξίζουν την ειρήνη».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.