Συγκλονιστική ανάρτηση του Ταρέμι: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου»

Ο Μεχντί Ταρέμι έβαλε story στα social media σχετικά με τα όσα γίνονται στο Ιράν και αναφέρθηκε στα παιδιά που πέφτουν θύματα του πολέμου.

Αμέτρητες απώλειες μετράει το Ιράν από τις επιθέσεις που δέχεται τις τελευταίες μέρες και φυσικά οι εξελίξεις έχουν επηρεάσει και τον διεθνή επιθετικό του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, με τον ίδιο να δείχνει τα συναισθήματά του μέσα από τα social media.

Ο 33χρονος φορ έκανε νέα ανάρτηση για τα όσα συμβαίνουν στη χώρα του και παράλληλα στάθηκε στον θάνατο των παιδιών από τις επιθέσεις που δέχεται το Ιράν.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου. Ούτε στο Ιράν. Ούτε πουθενά. Είναι αθώα και αξίζουν την ειρήνη».