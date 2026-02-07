Ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε την 1η θέση στο Fly Athens Indoor 2026 με άλμα στα 5.90μ. και γνώρισε την αποθέωση στο κλειστό στάδιο της Παιανίας.

Το κλειστό στάδιο της Παιανίας έζησε τις πρώτες σπουδαίες στιγμές του μετά τη επαναλειτουργία του έπειτα από 15 χρόνια, χάρη στον Εμμανουήλ Καραλή, που πήρε την 1η θέση με 5.90μ. στο Fly Athens Indoor 2026.

Μπορεί το πρώτο 6άρι για το 2026 να μην ήρθε για τον Καραλή, όμως ο 27χρονος ολυμπιονίκης έζησε ξεχωριστές στιγμές, καθώς αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Παιανία και αποθεώθηκε από το κοινό, που γέμισε την εγκατάσταση.

O Καραλής άρχισε τον αγώνα του από τα 5.70μ., ξεπερνώντας το με την 1η προσπάθεια, άφησε τα 5.80μ., ύψος που πέρασε ο Αμερικανός, Κρις Νίλσεν.

Όμως ο Καραλής πέρασε τα 5.90μ. στη 2η δική του προσπάθεια μένοντας μόνος στον αγώνα, βάζοντας τον πήχη στα 6.00μ., με στόχο να βελτιώσει κατά επτά εκατοστά τη δική του κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, τα 5.93μ. που σημείωσε προ ημερών στο Λοτζ.

Δοκίμασε με τα νέα του κοντάρια στα 6.00μ., το άλμα που ήθελε δεν βγήκε, όμως ελάχιστη σημασία έχει, μιας και βρισκόμαστε μόλις στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου.

Τα αποτελέσματα στο Fly Athens Indoor 2026

1.Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 5.90μ.

2.Κρίστοφερ Νίλσεν (ΗΠΑ) 5.80μ.

3.Νταβίντ Χόλι (Τσεχία) 5.70μ.

4.Μάθιου Κολέ (Γαλλία) 5.60μ.

5.Γουίλιαμ Άσκερ (Σουηδία) 5.45μ.

6.Μπαρτόζ Μαρτσονίεβιτζ (Πολωνία) 5.45μ.

7.Αντώνης Σάντας (Ελλάδα) 5.45μ.

8.Μάρτον Μποντόρ (Ουγγαρία) 5.45μ.

9.Σκοτ Τόνεϊ (ΗΠΑ) 5.45μ.

10.Πάβελ Πόσπιετς (Πολωνία) 5.34μ

11.Γιώργος Παπαναστασίου (Ελλάδα) 5.30μ.

12.Αντριαν Κούμπλερ (Ελβετία) 5.24μ.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Καραλής είπε: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, πρώτη φορά εδώ στην Παιανία, όταν ήμουν μικρό παιδί έβλεπα τους αγώνες στην τηλεόραση, τώρα καταφέραμε να κάνουμε εδώ το πρώτο Fly Athens Indoor, είναι πολύ σημαντικό να βλέπω τόσα νέα παιδιά, τόσους ανθρώπους εδώ, που αγαπούν τον στίβο. Δοκίμασα κάποια νέα κοντάρια, κάναμε ένα τεστ, σημασία έχει ότι το ευχαριστήθηκα, σημασία έχει ότι το ευχαριστηθήκατε όλοι εσείς».