Ο Νάσος Γκαβέλας στους άνδρες και η Δήμητρα Κοροκίδα στις γυναίκες αναδείχθηκαν κορυφαίος αθλητής κι αθλήτρια ατόμων με αναπηρία στα ετήσια βραβεία του ΠΣΑΤ.

Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά φιλοξενήθηκε η γιορτή των κορυφαίων της χρονιάς, από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, εκτός από την ανάδειξη των κορυφαίων της χρονιάς σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο υπήρξαν και αρκετές τιμητικές βραβεύσεις.

Ο Νάσος Γκαβέλας πήρε το βραβείο του κορυφαίου αθλητή με αναπηρία, μετά την επιτυχία του να διατηρήσει τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στα 100μ. Τ11, με οδηγό τον Δημήτρη Χρυσάφη στο Νέο Δελχί.

Στην αντίστοιχη κατηγορία των γυναικών, κορυφαία αθλήτρια για το 2025 αναδείχθηκε η Δήμητρα Κοροκίδα στο τάε κβον ντο.

Οι ειδικές τιμητικές διακρίσεις

Παράλληλα ο ΠΣΑΤ έκανε ειδικές τιμητικές διακρίσεις σε αθλητές-τριες και σε ομάδες που κατέκτησαν μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τη χρονιά που μας πέρασε.

Τιμήθηκαν οι

Εμμανουέλα Κατζουράκη: Η πρωταθλήτρια της σκοποβολής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Σκοποβολής στη Γαλλία και το χάλκινο στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ.

Γιώργος Κουγιουμτσίδης: Με το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Πάλης στην Κροατία, έγινε ο πρώτος Έλληνας παλαιστής, που στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία ανδρών.

Νταουρέν Κουργουγκλίεφ: Ο Ολυμπιονίκης της πάλης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Σλοβακία, προσθέτοντας ένα ακόμη στη «συλλογή» του από χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια.

Στέφανος Ντούσκος: Ο χρυσός Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας στο Τόκιο, αναδείχθηκε πρωταθλητής κόσμου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στο μονοθέσιο σκιφ στην Κίνα.

Μαρία Πρεβολαράκη: Η αθλήτρια, παγκόσμια κυπελλούχος γυναικών, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Σλοβακία.

Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών: Η εθνική ομάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στη Σιγκαπούρη. Για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος, η Ελλάδα κατακτά δύο μετάλλια στην ίδια διοργάνωση.

Εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών: Η εθνική ομάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ στη Λετονία (6ο συνολικά σε Ευρωμπάσκετ), σηματοδοτώντας την επιστροφή της στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια.

Οι ειδικές βραβεύσεις

Έπαθλο «Ευ Αγωνίζεσθαι» στους Γιάννη Αναστασίου και Γιάννη Πετράκη

Ο νέος προπονητής της ομάδας του Παναιτωλικού Γιάννης Αναστασίου, υποδέχθηκε θερμά τον προκάτοχό του στην τεχνική ηγεσία Γιάννη Πετράκη, ο οποίος βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο «Emileon» για να αποχαιρετήσει τους παίκτες του και να τους ευχηθεί καλή συνέχεια. Οι δύο προπονητές αγκαλιάστηκαν και συνομίλησαν, αποδεικνύοντας το ήθος τους και την αναγνώριση της προσφοράς του καθενός στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στιγμή άκρως συγκινητική και άξια συγχαρητηρίων.

Έπαθλο κοινωνικής προσφοράς στην οικογένεια Γιώργου Γεωργίου

Ο πατέρας Γιώργος ήταν επί 20 χρόνια επαγγελματίας ποδοσφαιριστής με πολλές συμμετοχές σε ομάδες Α΄Εθνικής, η μητέρα Γεωργία Γιαννιώτη ήταν πρωταθλήτρια του ταεκβοντό και πλέον αξιόλογη προπονήτρια και οι δίδυμες κόρες Μελίνα και Αγγελική, αφού τελείωσαν το Λύκειο με άριστα, εισήχθησαν στην Ιατρική και στη Γυμναστική Ακαδημία αντίστοιχα.

Έπαθλο ανερχόμενου ταλέντου στον 13χρονο αθλητή του τένις, Ραφαήλ Παγώνη.

Ο Ραφαήλ στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία U14, κατακτώντας το κορυφαίο τρόπαιο στο πρωτάθλημα της Τσεχίας. Η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U14 έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο νεαρός αθλητής συγκαταλέγεται δικαίως στα «ανερχόμενα αστέρια» του παγκόσμιου τένις.

Έπαθλο ανερχόμενου ταλέντου στον 17χρονο αθλητή του ταεκβοντό, Αριστείδη Νικόλαο Ψαρρό.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Εφήβων κατόρθωσε στην παρθενική του εμφάνιση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών (Κίνα) να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στα -54 κιλά. Σε ηλικία μόλις 17 ετών, ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν από τους νεαρότερους που αγωνίσθηκαν στην κατηγορία του

Έπαθλο ανερχόμενου ταλέντου στην 16χρονη αθλήτρια της ξιφασκίας, Αλίνα Κουρούση.

Η Αλίνα, αθλήτρια της ξιφασκίας έχει αναδειχτεί κατ’ επανάληψη πρωταθλήτρια Ελλάδας σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και στην ηλικία των 16 ετών κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ξιφασκίας στη Σπάθη, στην ίδια αγωνιστική περίοδο 2024-2025 και στις τρείς ηλικιακές κατηγορίες (Γυναικών, Νέων Γυναικών, Νεανίδων).

Στον Αντώνη Νάτσιο για την πολύπλευρη συγγραφική του δραστηριότητα σε θέματα Ολυμπισμού.

Ο Αντώνης Νάτσιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην ιστορία της φυσικής αγωγής και πτυχίου ανώτερων θεωρητικών της μουσική. Επί 30 έτη ερευνά και μελετά σε βάθος την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων με αποτέλεσμα μια πλούσια συγγραφική παρακαταθήκη. Τέλος, είναι ο δημιουργός της μοναδικής έκθεσης των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων με τίτλο «Από τον Ίφιτο στον Κουμπερντέν».

Στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ και την ΠΑΕ ΟΦΗ για τα 100 χρόνια παρουσίας και προσφοράς.

Στο πρόσωπο των προέδρων του Ερασιτέχνη Γιάννη Δανδάλη και της αντιπροέδρου της ΠΑΕ, Ηλία Πουρσανίδη βραβεύτηκε ο σύλλογος για την προσφορά του. Ο Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1925 και υπήρξε και παραμένει σημείο αναφοράς για την Κρήτη, καθώς προάγει την ανάπτυξη του αθλητισμού και την καλλιέργεια των αξιών του. Παράλληλα, ο Σύλλογος δίνει διαρκώς το «παρών» σε πολλές και ποικίλες κοινωνικές δράσεις.