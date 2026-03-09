Στο γήπεδο της Καλαμάτας στην Παραλία απαιτούνται σημαντικά έργα, ώστε να το χρησιμοποιήσει ως έδρα στη Super League. Τα γήπεδα που είναι στο προσκήνιο για τη «Μαύρη Θύελλα».

Η Καλαμάτα ονειρεύεται έπειτα από 26 χρόνια. Η «Μαύρη Θύελλα» επέστρεψε στη Super League και ο κόσμος το βράδυ του Σαββάτου, μετά τη νίκη επί του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη που σφράγισε και μαθηματικά την άνοδο, το γιόρτασε με την ψυχή του.

Για να μπορέσουν, όμως, οι χιλιάδες φίλοι της Καλαμάτας να χαρούν την ομάδα τους στο σπίτι τους, θα πρέπει να γίνουν σημαντικά βελτιωτικά έργα στο γήπεδο της Παραλίας. Έχει γίνει προϋπολογισμός 2 εκατ. ευρώ και δημοπρατούνται άμεσα δύο έργα βελτίωσης του Δημοτικού Σταδίου.

Αυτά θα δημοπρατηθούν αυτό τον μήνα και τον Απρίλιο από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ασφαλώς πρόκειται για έργα τεράστιας σημασίας και στόχος της διοίκησης είναι να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό. Για να μπορέσει ο σύλλογος να παίξει στην έδρα του και να το χαρεί ο κόσμος, αλλά και να μην στερηθεί η ομάδα της δύναμή της, στην προσπάθεια που θα κάνει να καθιερωθεί στη μεγάλη κατηγορία. Φυσικά το να αρχίσουν και να τελειώσουν έγκαιρα έργα στην Ελλάδα, δεν είναι και το πιο απλό πράγμα.

Το βασικό έργο είναι η «Λειτουργική αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας», προϋπολογισμού 1.733.400 ευρώ. Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίστηκε στις 14 Απριλίου και η αποσφράγισή τους δύο μέρες αργότερα.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση θα ολοκληρωθούν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Το έργο περιλαμβάνει: Κατασκευή κι εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού του σταδίου. Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου που θα καλύπτει τμήμα της νότιας κερκίδας θεατών, που θα περιλαμβάνει και την μεταλλική βάση έδρασης των νέων δημοσιογραφικών θεωρείων. Κατασκευή κι εγκατάσταση νέων δημοσιογραφικών θεωρείων στη νότια κερκίδα. Οι κατασκευές αυτές θα είναι πλήρως ανεξάρτητες στατικά από τις υπάρχουσες κατασκευές.

Το δεύτερο έργο είναι «Προμήθεια κι εγκατάσταση λειτουργικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 266.600 ευρώ, η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίστηκε στις 23 Μαρτίου και η αποσφράγισή τους 4 ημέρες αργότερα.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 5 μήνες, με δυνατότητα παράτασης. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών και εξοπλισμού που απαιτείται, προκειμένου το γήπεδο να πληροί τις απαιτήσεις υποδομών και ασφαλείας αθλητικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας 3 της UEFA, σύμφωνα με το τεύχος UEFA Stadium Infrastructure Regulations - 2025 Edition, για την διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων 1ης Εθνικής Κατηγορίας (Superleague), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΠΟ, για την κατηγορία αυτή.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται: Η προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος καμερών (CCTV). Η προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων εισόδου θεατών (τουρνικέ), με ηλεκτρονικό έλεγχο εισιτηρίων. Προμήθεια και τοποθέτηση υβριδικού χλοοτάπητα.

Ουσιαστικά θα χρειαστούν 4-6 μήνες για τα έργα. Η Καλαμάτα είναι πιθανό να επιδιώξει εκτός έδρας τα δύο πρώτα ματς, ώστε και με τη διακοπή για τις Εθνικές, να μην χρειαστεί να ξενιτευτεί για πολλούς αγώνες.

Τρίπολη, Πάτρα, Αθήνα

Σε περίπτωση, που δεν είναι κατάλληλο προς χρήση το γήπεδο της Καλαμάτας, τότε οι εναλλακτικές είναι οι εξής. Να μετακομίσει η «Μαύρη Θύελλα» στην Τρίπολη ή στην Πάτρα, όπου κι εκεί το Παμπελοποννησιακό χρειάζεται ορισμένα βελτιωτικά έργα, αλλά οι υποδομές είναι καλύτερες. Κι ασφαλώς πρόκειται για πόλεις κοντά στη βάση της Καλαμάτας. Η άλλη λύση μετά είναι η Αθήνα με το γήπεδο του Παναθηναϊκού και του Ατρόμητου, Λεωφόρος και Περιστέρι, αντίστοιχα, να είναι οι δύο πιο σημαντικές επιλογές.



