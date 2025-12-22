Ο Χάρης Παυλίδης αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της χρονιάς από τον ΠΣΑΤ και εκστασιασμένος παρέλαβε το βραβείο από τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

Ο Χάρης Παυλίδης επέστρεψε στην Ελλάδα αναλαμβάνοντας τα ηνία της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών και με την πρώτη «σάρωσε» τα πάντα.

Ανήμερα του Πάσχα η εθνική ομάδα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup και το καλοκαίρι η εκτόξευση, χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης.

Ο Χάρης Παυλίδης παρέλαβε το βραβείο από τον Παναγιώτη Γιαννάκη και στο σύντομο χαιρετισμό του, ο τεχνικός της εθνικής ομάδας εμφανίστηκε εκστασιασμένος.

«Είναι η μεγαλύτερη τιμή που μου έχει γίνει να παίρνω το βραβείο από τα χέρια ενός θρύλου, του Παναγιώτη Γιαννάκη. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ, όταν πήγαινα πιτσιρικάς στο "Αλεξάνδρειο" για να τον παρακολουθώ να παίζει, δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι θα έρθει η ώρα να με βραβεύσει, είναι κάτι σουρεαλιστικό, δεν μπορώ να τον πιστέψω», είπε ο Χάρης Παυλίδης, που ξεκίνησε τον αθλητισμό από τον Άρη και είναι τρελαμένος για την ομάδα μπάσκετ.