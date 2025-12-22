Βραβεία ΠΣΑΤ 2025: O Χάρης Παυλίδης κορυφαίος προπονητής, η ατάκα για Γιαννάκη
Ο Χάρης Παυλίδης επέστρεψε στην Ελλάδα αναλαμβάνοντας τα ηνία της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών και με την πρώτη «σάρωσε» τα πάντα.
Ανήμερα του Πάσχα η εθνική ομάδα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup και το καλοκαίρι η εκτόξευση, χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης.
Ο Χάρης Παυλίδης παρέλαβε το βραβείο από τον Παναγιώτη Γιαννάκη και στο σύντομο χαιρετισμό του, ο τεχνικός της εθνικής ομάδας εμφανίστηκε εκστασιασμένος.
«Είναι η μεγαλύτερη τιμή που μου έχει γίνει να παίρνω το βραβείο από τα χέρια ενός θρύλου, του Παναγιώτη Γιαννάκη. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ, όταν πήγαινα πιτσιρικάς στο "Αλεξάνδρειο" για να τον παρακολουθώ να παίζει, δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι θα έρθει η ώρα να με βραβεύσει, είναι κάτι σουρεαλιστικό, δεν μπορώ να τον πιστέψω», είπε ο Χάρης Παυλίδης, που ξεκίνησε τον αθλητισμό από τον Άρη και είναι τρελαμένος για την ομάδα μπάσκετ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.