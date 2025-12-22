Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών αναδείχθηκε η κορυφαία ομάδα για το 2025 στα ετήσια βραβεία του ΠΣΑΤ.

Η γυναικεία υδατοσφαίριση είχε την τιμητική της στα φετινά βραβεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου.

Πρώτα η αρχηγός της, Ελευθερία Πλευρίτου αναδείχθηκε κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς, στη συνέχεια ο τεχνικός της Χάρης Παυλίδης πήρε το βραβείο του κορυφαίου προπονητή και το καλό... τρίτωσε με την εθνική ομάδα πόλο γυναικών να αναδεικνύεται η κορυφαία ομάδα της χρονιάς, αφήνοντας πίσω της στις επιλογές των μελών του συνδέσμου την εθνική ομάδα πόλο ανδρών και την εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών.