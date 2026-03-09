Πριν τη σέντρα του ματς - γιορτή στο Αγρίνιο η Κηφισιά τίμωσε τον «αιώνιο» Παναιτωλικό για τα 100 χρόνια ιστορίας του.

Στιγμές fair play και ποδοσφαιρικού πολιτισμού στο Αγρίνιο λίγο πριν τη σέντρα του ματς - γιορτή του «αιώνιου» Παναιτωλικού με φιλοξενούμενη την Κηφισιά.

Πριν τη σέντρα το κλαμπ των Βορείων Προαστίων τίμησε τους γηπεδούχους για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ιστορίας. Σε αυτό το πλαίσιο ο αθλητικός διευθυντής των φιλοξενούμενων Άγγελος Μπασινάς έδωσε στο μέλος του Δ.Σ. του Τίτορμου Γιώργο Σωτηρόπουλο τιμητική πλακέτα και ξεχωριστή φανέλα με τον Τίτορμο και το Νο.100.

Στο σημείο που βρίσκονται οι προσκεκλημένοι της Κηφισιάς σηκώθηκε και πανό για χάρη του αιώνιου Παναιτωλικού.

Το μήνυμα της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά εκφράζει τον σεβασμό και την εκτίμηση της προς την ΠΑΕ Παναιτωλικός για τη συμπλήρωση 100 ΧΡΟΝΩΝ ιστορίας, προσφοράς και αθλητικού ήθους.

9/3/2026

Με σεβασμό

ΠΑΕ Κηφισιά»