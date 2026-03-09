Παναιτωλικός - Κηφισιά: Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων τίμησε τον «αιώνιο» Τίτορμο
Στιγμές fair play και ποδοσφαιρικού πολιτισμού στο Αγρίνιο λίγο πριν τη σέντρα του ματς - γιορτή του «αιώνιου» Παναιτωλικού με φιλοξενούμενη την Κηφισιά.
Πριν τη σέντρα το κλαμπ των Βορείων Προαστίων τίμησε τους γηπεδούχους για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ιστορίας. Σε αυτό το πλαίσιο ο αθλητικός διευθυντής των φιλοξενούμενων Άγγελος Μπασινάς έδωσε στο μέλος του Δ.Σ. του Τίτορμου Γιώργο Σωτηρόπουλο τιμητική πλακέτα και ξεχωριστή φανέλα με τον Τίτορμο και το Νο.100.
Στο σημείο που βρίσκονται οι προσκεκλημένοι της Κηφισιάς σηκώθηκε και πανό για χάρη του αιώνιου Παναιτωλικού.
Δείτε ΕπίσηςΠαναιτωλικός 100 χρόνια: Όταν πετούσα τα μαξιλαράκια από φελιζόλ στον αέρα, για να λήξει το ματς…
Το μήνυμα της Κηφισιάς
«Η ΠΑΕ Κηφισιά εκφράζει τον σεβασμό και την εκτίμηση της προς την ΠΑΕ Παναιτωλικός για τη συμπλήρωση 100 ΧΡΟΝΩΝ ιστορίας, προσφοράς και αθλητικού ήθους.
9/3/2026
Με σεβασμό
ΠΑΕ Κηφισιά»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.