Ο Νάσος Γκαβέλας είναι ανίκητος, ο 25χρονος παραολυμπιονίκης διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλητή κόσμου στα 100μ. Τ11, καθώς με οδηγό τον Δημήτρη Χρυσάφη, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Νέο Δελχί.

Ο Νάσος Γκαβέλας συνεχίζει την κυριαρχία του σε παγκόσμιο επίπεδο, ο 25χρονος παραολυμπιονίκης με οδηγό (guide) τον Δημήτρη Χρυσάφη, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 10.96 στα 100μ. Τ11 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παραστίβου στο Νέο Δελχί.

Για την ακρίβεια ο Γκαβέλας διατήρησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή που είχε κατακτήσει πριν από δύο χρόνια στο Παρίσι.

Παράλληλα διεύρυνε μια αξιοθαύμαστη συλλογή χρυσών μεταλλίων στα μεγάλα διεθνή ραντεβού, καθώς έχει αναδειχθεί δύο φορές νικητής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο το 2021 και στο Παρίσι το 2024, ενώ έχει και τα χρυσά μετάλλια στα 100μ. Τ12 από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του 2018 στο Βερολίνο και του 2019 στο Μπίντγκοτζ.

Στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Νέο Δελχί, ο Γκαβέλας ήταν ο μοναδικός από τους τέσσερις φιναλίστ που έτρεξε κάτω από τα 11 δευτερόλεπτα, τερμάτισε σε 10.96, «αγγίζοντας» και το δικό του ρεκόρ αγώνων, τα 10.93 από τη νίκη του τον Ιούλιο του 2023 στην προηγούμενη διοργάνωση στο Παρίσι.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Ανανίας Σικόνγκ από τη Ναμίμπια με 11.00, το χάλκινο μετάλλιο πήγε στον Κινέζο, Ντι Ντονγκντόνγκ με 11.11 και στην 4η θέση τερμάτισε ο Γερμανός, Μαρσέλ Μπέτγκερ με 11.13.

Ο Γκαβέλας με τη νίκη του χάρισε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην εθνική ομάδα στη διοργάνωση στο Νέο Δελχί, με την Ελλάδα να φθάνει στα πέντε συνολικά μετάλλια, καθώς προηγήθηκαν το ασημένιο από τον Θανάση Κωνσταντινίδη στη σφαιροβολία F32 και τα χάλκινα από τον Αλέξανδρο Σκούρτη στα 400μ. Τ38, τον Κωνσταντίνο Τζούνη στη δισκοβολία F56 και τη Λήδα Μανθοπούλου στα 100μ. Τ38.

Στις άλλες ελληνικές συμμετοχές της ημέρας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο Κωνσταντίνος Καμάρας κατέλαβε την 9η θέση στον τελικό του μήκους ανδρών Τ37 με 5,85μ και ο Γαβριήλ Αραμπατζής με την 8η καλύτερη επίδοση 4:11.75, προκρίθηκε στον τελικό στα 1.500μ. Τ20.