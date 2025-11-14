Η Αναστασία Μαρινάκου στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή» της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Η Αναστασία Μαρινάκου εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή» της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, με στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Όλα τα καλά νέα μαζεμένα για την Αναστασία Μαρινάκου, πρώτα το πανελλήνιο ρεκόρ στα 10 χλμ. σε δημόσια οδό το πρωί της Κυριακής (9/11), έπειτα η μεταγραφή της στην ΑΕΚ και τώρα η ένταξή της από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή».

Την 29χρονη πρωταθλήτρια υποδέχθηκε υποδέχθηκε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ο πρόεδρος Ισίδωρος Κούβελος, λίγα 24ωρα μετά τη νίκη της στα 10 χλμ., που έγιναν παράλληλα με τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Ο κ. Κούβελος προσκάλεσε την πρωταθλήτρια των δρόμων αντοχής για να την συγχαρεί και για να της ανακοινώσει ότι θα ενταχθεί στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Αντζελες», το οποίο πλέον θα διαχειρίζεται αποκλειστικά η ΕΟΕ και η οποία θα λαμβάνει από τους χορηγούς την οικονομική υποστήριξη και θα τη μεταφέρει απευθείας στους αθλητές.

«Πιστεύουμε σε σένα και για αυτό το λόγο αποφασίσαμε να σε εντάξουμε στο πρόγραμμα των χορηγιών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Έχεις μεγάλες δυνατότητες και μπορείς να πετύχεις πολλά, όπως φάνηκε και στον τελευταίο αγώνα σου και σου αξίζουν συγχαρητήρια. Θέλουμε να τα δώσεις όλα για να τα διεκδικήσεις την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες», είπε στην Μαρινάκου ο Ισίδωρος Κούβελος με την ίδια απαντά: «Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε για μένα και θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Το μεγάλο μου όνειρο είναι η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες και θα το κυνηγήσω με όλες μου τις δυνάμεις. Σας ευχαριστώ και πάλι».

Η Μαρινάκου αμέσως μετά τη συνάντηση με τον κ. Κούβελο αναχώρησε για τη Νότια Αφρική όπου θα κάνει προετοιμασία για περισσότερο από ένα μήνα.