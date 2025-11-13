Η Αναστασία Μαρινάκου ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ, στην πιο εντυπωσιακή μεταγραφή για την ομάδα στίβου

Η 19η μεταγραφική κίνηση της ΑΕΚ στο τμήμα στίβου είναι και η πιο εντυπωσιακή, καθώς ενέταξε στο δυναμικό της την Αναστασία Μαρινάκου, που άφησε τον Παναθηναϊκό για να ντυθεί στα «κιτρινόμαυρα».

Η 29χρονη δρομέας κυρίαρχη τα τελευταία χρόνια από τα 1.500μ. μέχρι τα 10.000μ. μετά την περσινή περίοδο με τα προβλήματα τραυματισμού, επέστρεψε με μια σπουδαία επίδοση κι ένα πανελλήνιο ρεκόρ στα 10 χλμ. σε δημόσια οδό με 33:03, που επετεύχθη την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στη διάρκεια των παράλληλων αγώνων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

H ΑΕΚ συνολικά έφθασε στις 19 μεταγραφές και σε πέντε ανανεώσεις κι από αυτές ξεχωρίζει επίσης και η απόκτηση της Εμμανουέλας Πλάκα, με την 23χρονη να αποτελεί μια σπουδαία ελπίδα για τον ελληνικό στίβο στα 800μ. και στα 1.500μ.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τη Μαρινάκου

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την κορυφαία αθλήτρια Στίβου, Αναστασία Μαρινάκου. Η 29χρονη (12/06/1996) δρομέας, αγωνίζεται στα 800μ., 1.500μ., 3.000μ., 5.000μ. και 10.000μ. και εντάσσεται στο δυναμικό του τμήματος Στίβου της ομάδας μας.

Η Αναστασία Μαρινάκου έχει κατακτήσει 14 φορές το χρυσό μετάλλιο σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ανοιχτού Στίβου και ισάριθμες φορές σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κλειστού Στίβου!

Πριν από λίγες μέρες, στα 10 χλμ. στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, τερματίζοντας φυσικά πρώτη σε 33:03, κατέρριψε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ (33:23) και το ρεκόρ διαδρομής (33:34). Αυτή ήταν η πέμπτη νίκη της στο αγώνισμα και το 4ο ρεκόρ διαδρομής που πετυχαίνει στον εν λόγω αγώνα. Επίσης, είναι κάτοχος του Πανελληνίου ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο στις κατηγορίες Κ23 και Κ20 και στον κλειστό στίβο στην κατηγορία Κ20.

Έχει σημειώσει ρεκόρ στα

800μ.: 2.05.85 Διασυλλογικό, Τρίκαλα (07/05/2016)

1.500μ. 4.10.63 π.ρ.Ν. Μίτινγκ, Όορντεχεμ (04/06/2016)

3.000μ.: 9.13.75 Ευρωπαϊκό Ομάδων, Κλουζ-Ναπόκα (19/06/2021)

5.000μ.: 15.45.44 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, Βόλος (30/06/2024)

10.000μ. 32.36.78 Μίτινγκ, Λονδίνο (18/05/2024)

800μ.: 2.07.83 π.ρ.Ν. Ημερίδα, Φάληρο 31/1/2015

1.500μ.: 4.14.91 Βελιγράδι (27/02/2016)

3.000μ.: 9.05.82 Μίτινγκ, Μετζ (11/02/2023)

Oι διεθνείς της διακρίσεις

2024: 16η 32.42.34 10.000μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη

2023: 20ή 9.22.35 3.000μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη

2022: 5η 16.07.12 5.000μ. Μεσογειακοί Αγώνες, Οράν

2017: 14η 4.25.80 1.500μ. πρ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23, Μπίντγκοζ

2016: 16η 4.16.53 1.500μ. πρ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Άμστερνταμ

2015: 4η 4.25.23 1.500μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ε/Ν, Εσκιλστούνα

2015: 9η 9.38.19 3.000μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ε/Ν, Εσκιλστούνα

2014: 14η 4.20.50 1.500μ. πρ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ε/Ν, Γιουτζίν.

Η Αναστασία Μαρινάκου δήλωσε στο aek.gr: «Ήρθα σε έναν μεγάλο σύλλογο και αυτό είναι ένα νέο ξεκίνημα για εμένα. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Καραπάνο, που έδειξε με τη στάση του ότι με θέλει πολύ στην ομάδα, σε αυτή την προσπάθεια της ΑΕΚ, όπου θα συμβάλλω όσο μπορώ για να φθάσουμε στις κορυφαίες θέσεις, εκεί όπου πραγματικά ανήκει.

Ευχαριστώ τη διοίκηση και τον πρόεδρο, Αλέξη Αλεξίου. Από την πρώτη στιγμή με αγκάλιασαν και μου έδειξαν πως εδώ είναι το νέο μου σπίτι, μια πραγματική οικογένεια! Χαίρομαι, πραγματικά, πάρα πολύ που είμαι μέλος αυτού του ιστορικού συλλόγου! Εύχομαι να έχουμε όλοι υγεία και να επιτευχθούν οι στόχοι μας. Ανυπομονώ πραγματικά για τον πρώτο μου αγώνα με τα χρώματα της ΑΕΚ. Ραντεβού στο γήπεδο».