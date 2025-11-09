Η Αναστασία Μαρινάκου επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με πανελλήνιο ρεκόρ και δύο ρεκόρ αγώνων στα 10 χλμ. στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Δύο ρεκόρ αγώνων και ένα πανελλήνιο σημειώθηκαν με το... καλημέρα της δεύτερης αγωνιστικής στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Στο πρώτο αγώνισμα της Κυριακής (9/11), τα 10 χλμ. OPAP σε δημόσιο οδό, που ταυτόχρονα ήταν και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της απόστασης, η Αναστασία Μαρινάκου (Παναθηναϊκός ΑΟ) τερματίζοντας σε 33:03 κατέρριψε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ (33:23) και το ρεκόρ διαδρομής (33:34) Αυτή ήταν η πέμπτη νίκη της στο αγώνισμα και το 4ο ρεκόρ διαδρομής που πετυχαίνει στον εν λόγω αγώνα.

Η αθλήτρια, που πρόσφατα επέστρεψε στο γκρουπ του Σταύρου Καρρέ, προερχόταν από μια χρονιά με πολλές ατυχίες και τραυματισμούς, αλλά έδειξε πολύ πιο έτοιμη από τις υπόλοιπες αθλήτριες και έφτασε στη νίκη με πολύ καλό χρόνο, όχι πολύ μακριά από το ρεκόρ της εντός σταδίου που είναι 32:36.77 από το 2024.

«Ρεκόρ διαδρομής και πανελλήνιο Ρεκόρ, δεν μπορώ να το πιστέψω! Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Όχι τόσο για τη νίκη, όσο για την επίδοση. Είμαι άτυχη στην πορεία μου και τυχερή – να μην είμαι άδικη. Έρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό. Δεν είχα κάνει πολύ προετοιμασία και δεν ήξερα αν μπορώ να βγάλω αυτήν την επίδοση. Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές, αν εξαιρέσουμε την υγρασία. Πλέον, θεωρώ ότι αυτός ο αγώνας μου ανήκει», είπε η νικήτρια.

Στη 2η θέρη με χρόνο 34.46 τερμάτισε η Βρετανίδα από τη Νήσο Μαν, Κρίστα Κέιν (Adidas Runners Athens) και στην 3η αλλά στη δεύτερη όσον αφορά την κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, η Μελίσσα Αναστασάκη (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) με 34:55. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου της ελληνικής κατάταξης ανέβηκε η Νάνσυ Κοκκορού (ΑΠΚ Νεάπολης) με επίδοση 35:24.

Ρεκόρ αγώνων και ο Πετρουλάκης

Ο Παναγιώτης Πετρουλάκης επιβεβαίωσε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα. Μετά το πανελλήνιο ρεκόρ, 29:34 στον τελικό της σειράς Run Greece, στο 10άρι της Αθήνας, ο αθλητής του Γιώργου Ζώρζου και του ΓΑΣ Ιλισσός υπερασπίστηκε τον τίτλο του και πήρε και το ρεκόρ διαδρομής με επίδοση 30:03, χρόνος καλύτερος από το 30:08 του Μάριου Αναγνώστου από το 2022.

Όπως και στις γυναίκες, στη δεύτερη θέση του αγώνα δεν τερμάτισε Έλληνας, αλλά ο Γερμανός Μάριους Αμπέλε με χρόνο 30.48. Το αργυρό μετάλλιο στην ελληνική κατάταξη και χάλκινο στο σύνολο κατέκτησε ο Γιώργος Τάσσης (ΓΣ Σπαρτιατικός) με 31:16, ενώ τρίτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ήταν ο Σέργιος Διακοστεφανής (ΓΣ Αμαρουσίου) με επίδοση 31:21.