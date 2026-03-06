Μουντιάλ: Η φωτογραφία γηπέδου που έγινε viral για τους λάθος λόγους
Βανκούβερ και Τορόντο είναι οι δύο καναδικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του προσεχούς Παγκοσμίου Κυπέλλου, ωστόσο όσον αφορά στη δεύτερη, μία φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media προκάλεσε προβληματισμό... Σε αυτή, διακρίνεται η προσωρινή κερκίδα 17.000 θέσεων που έχει στηθεί στο ΒΜΟ Field προκειμένου να αυξηθεί η χωρητικότητα του γηπέδου στις 45.000, με την Καναδή που έχει κάνει τη δημοσίευση να γράφει στη λεζάντα «με όλον τον σεβασμό, και να με πλήρωνες δεν θα σκαρφάλωνα, στεκόμουν ή καθόμουν εκεί».
Πράγματι, η κατασκευή φαίνεται τουλάχιστον πρόχειρη, με τη φωτογραφία να γίνεται viral και πολλούς χρήστες των social media να αναρωτιούνται ποιος θα δώσει χιλιάδες δολάρια προκειμένου να καθίσει σε αυτήν την κερκίδα σε έναν από τους έξι αγώνες που θα φιλοξενήσει η έδρα του Τορόντο. Φυσικά, μένει να ολοκληρωθούν τα έργα στις εγκαταστάσεις του καναδικού συλλόγου για να υπάρχει πλήρης εικόνα, με το ποσό που αναμένεται να δαπανηθεί συνολικά για τις βελτιώσεις των εγκαταστάσεων να ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια δολάρια.
Just saw a photo of BMO's temporary seating.— Casey Telford // (@CaseyToGo) March 5, 2026
Respectfully, you couldn't pay me to climb, stand or sit on that. pic.twitter.com/ljxb9Fcp2B
