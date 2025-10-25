H Παπαδοπούλου στην 3η θέση σε ημιμαραθώνιο βάδην στη Γερμανία
H Χριστίνα Παπαδοπούλου πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση από ελληνικής πλευράς στις νέες αποστάσεις του ημιμαραθώνιου και του μαραθώνιου στο βάδην σε αγώνα στην πόλη Σιτάου της Γερμανίας.
Η 29χρονη βαδίστρια λίγες εβδομάδες μετά τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, πήρε μέρος στην απόσταση του ημιμαραθώνιο, τερματίζοντας στην 3η θέση με 1ώρ.39:15, επίδοση που είναι και η καλύτερη σε ελληνικό επίπεδο.
Η αθλήτρια που γυμνάζεται με τον Ναπολέοντα Κεφαλόπουλο, συγκέντρωσε πολύτιμους βαθμούς στο ράνκινγκ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026 στο Μπέρμιγχαμ — διοργάνωση στην οποία βρίσκεται ήδη αρκετά ψηλά (21η θέση ανάμεσα σε 35 αθλήτριες). Η Παπαδοπούλου στα 20 χλμ. βάδην έχει ατομικό ρεκόρ στη 1ώρ.32:53 από τον Μάρτιο του 2021.
Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, ο Κώστας Ντεντόπουλος κατέλαβε τη 10η θέση με χρόνο 1ώρ.36:36, χρόνος που επίσης αντιστοιχεί με τον καλύτερο στην Ελλάδα.
Αντίστοιχα στην απόσταση του μαραθώνιου βάδην ο Γιώργος Κελεπούρης τερμάτισε 10ος με χρόνο 3ώρ.29:23, ενώ ο Γιώργος Κριτούλης ακυρώθηκε και δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του.
Τέλος, στα 5 χλμ. βάδην έλαβε μέρος η Κατερίνα-Παρασκευή Καραμανλή, η οποία κατέλαβε την 23η θέση με χρόνο 33:20.
