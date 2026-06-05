Ρεάλ Μαδρίτης: Η As παρουσιάζει τους υποψήφιους για τη μεταγραφή των 150 εκατ. ευρώ
«Βόμβα μεγατόνων» λίγες μόλις ημέρες πριν τις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης έριξε με δηλώσεις του ο Φλορεντίνο Πέρεθ. Ο πανίσχυρος επιχειρηματίας και επί χρόνια πρόεδρος της «βασίλισσας» έκανε λόγο για μια μεταγραφή ύψους 150 εκατ. ευρώ, ενός κορυφαίου παίκτη από το Champions League.
Προφανώς, η είδηση έγινε παγκόσμιο viral και οι εικασίες για το ποιος μπορεί να είναι ο εν λόγω ποδοσφαιριστής δεν άργησαν να εμφανιστούν.
🚨💣 Florentino Pérez: “I will send a €150M BID on Tuesday for a top players from a Champions League team”. pic.twitter.com/q8MlzZ5PdQ— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2026
Στο πλαίσιο αυτό, η Diario As παρουσίασε σε δημοσίευμά της τους τρεις πιθανούς αθλητές για αυτή τη μεγάλη μεταγραφική κίνηση από πλευράς Πέρεθ. Σύμφωνα λοιπόν με το εν λόγω μέσο από τη χώρα της Ιβηρικής, οι τρεις βασικοί υποψήφιοι είναι οι Μάικλ Ολίσε, Βιτίνια και Ζοάο Νέβες.
Ο πρώτος έχει συμβόλαιο με την Μπάγερν Μονάχου έως το 2029 και πράγματι κοστολογείται στα 150 εκατ. ευρώ (Transfermarkt), ενώ αναφορικά με τους δυο χαφ της Παρί Σεν Ζερμέν, η As υποστηρίζει πως πρόκειται για δύσκολες περιπτώσεις, αλλά με τον Πέρεθ ποτέ μην λες ποτέ.
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