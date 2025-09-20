Παπαδοπούλου στο GWomen: «Δεν κοιμήθηκα από την ανυπομονησία του αγώνα, τον ευχαριστήθηκα»

Αποστολή στο Παγκόσμιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Η ελληνική παρουσία στον τελικό των 20χλμ βάδην γυναικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Τόκιο ήταν έντονη, με τρεις αθλήτριες να εκπροσωπούν τη χώρα. Ανάμεσά τους, η Χριστίνα Παπαδοπούλου ξεχώρισε με μια δυνατή εμφάνιση, σημειώνοντας φετινό ρεκόρ (1:35:05) και κατακτώντας την 34η θέση. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όλη τη χρονιά, ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με χαμόγελο και αισιοδοξία, μιλώντας για μια κούρσα που της έδωσε ξανά χαρά και πίστη για τη συνέχεια.

«Στη σημερινή κούρσα θα ταίριαζε το τραγούδι “Χτύπα κι άλλο, θα το αντέξω”! Το άντεξα σήμερα. Ευχαριστήθηκα την κούρσα, μετά από 2-3 χρόνια ανυπομονούσα να φορέσω τα παπούτσια μου να αγωνιστώ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ από την ανυπομονησία μου, να φορέσω ξανά παπούτσια και να μπω στον αγώνα γιατί δεν το έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια λόγω τραυματισμού, ήμουν φοβισμένη από τον πόνο. Μπήκα με πολλή όρεξη σήμερα.

Περίμενα να τα πάω λίγο καλύτερα αλλά με δεδομένων των συνθηκών και όσως πέρασα φέτος, ένα season best είναι σίγουρα πάρα πολύ καλό. Το επίπεδο έχει ανέβει πολύ, όμως οι μπαταρίες μου είναι γεμάτες.

Αυτή τη χρονιά είδα πόσοι είναι πραγματικά δίπλα μου γιατί μετά την Ολυμπιακή πρόκριση που δεν ήρθε πέρυσι απογοητεύτηκα πάρα πολύ και έφτασα σε σημείο να μην έχω το κίνητρο να ξεκινήσω ξανά γιατί είχα και κάποια προβλήματα υγείας. Όμως κάποιοι έμειναν δίπλα μου και με πίστεψαν πραγματικά, οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, ο προπονητής μου, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα από πίσω… Δεν μπορώ να τους ευχαριστήσω αρκετά, με στήριξαν και τους οφείλω πολλά.

Βάλαμε τα θεμέλια φέτος και αυτό με γεμίζει δύναμη για του χρόνου. Η απόσταση αλλάζει του χρόνου κι αυτό μου δίνει ακόμα περισσότερη όρεξη. Έχω πολλή διάθεση, πολλή ενέργεια, και θεωρώ ότι το καλύτερο έρχεται. Αυτή ήταν η αρχή».

