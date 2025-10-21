Ο Φώτης Ζησιμόπουλος μπορεί να μην πέτυχε τον στόχο του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 24ώρου στο Αλμπί της Γαλλίας, όμως το κέφι του δεν το έχασε.

Ο Φώτης Ζησιμόπουλος μπορεί να μην ολοκλήρωσε τον αγώνα του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 24ωρου στο Αλμπί της Γαλλίας, εγκαταλείποντας την προσπάθειά του έπειτα από 15 ώρες και δύο λεπτά, έχοντας διανύσει 187,5 χλμ.

Όσο βρισκόταν μέσα στον αγώνα, ο 42χρονος δρομέας από το Αγρίνιο, ήταν σταθερά μέσα στην πρώτη πεντάδα του αγώνα, όμως το αποτέλεσμα που ήθελε, δεν ήρθε.

Παρόλα αυτά ο τέσσερις φορές νικητής στο Σπάρταθλον, δεν έχασε το κέφι του.

Θέλοντας να ευχαριστήσει τον κόσμο για τα μηνύματα στήριξης, ανέβασε στο instagram βίντεο, με χαλί το «Κουτούκι του Γιαβρή», παρουσίασε στιγμές από τον αγώνα του, αλλά και την προσπάθεια μια ημέρα πριν να βρει καρπούζι, στη μικρή πόλη της Γαλλίας.

Μάταιη προσπάθεια κι απελπισμένος είπε: «Στο Αγρίνιο τώρα δέκα πάγκους θα είχα βρει με καρπούζια...».