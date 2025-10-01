Ο Θανάσης Κωνσταντινίδης και ο Αλέξανδρος Σκούρτης ανέβασαν τη συγκομιδή των μεταλλίων για την Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παραστίβου στο Νέο Δελχί.

Οι επιτυχίες για την εθνική ομάδα συνεχίζονται στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παραστίβου στο Νέο Δελχί, με τον Θανάση Κωνσταντινίδη να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στη σφαιροβολία F32 και τον Αλέξανδρο Σκούρτη πετυχαίνοντας ρεκόρ Ευρώπης να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 400μ. Τ38

Ο Κωνσταντινίδης συνεχίζει τη συλλογή μεταλλίων στις μεγάλες διοργανώσεις. Ο 55χρονος στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι έγινε ο πρώτος αθλητής στίβου που κατακτά δύο μετάλλια στην ίδια διοργάνωση, το χρυσό στη σφαιροβολία F32 και το ασημένιο στην κορίνα F32.

Tώρα στο Νέο Δελχί ο Κωνσταντινίδης αρχικά κατέλαβε την 5η θέση στον τελικό στη ρίψη κορίνας F32, για να ακολουθήσει η 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο στη σφαιροβολία F32 με 9,65μ., επίδοση που έβγαλε στην 6η βολή του.

Ο Ουζμπέκος, Γιασούρ Χοτζάεφ με 9.96μ. πήρε το χρυσό μετάλλιο, ενώ το χάλκινο κατέκτησε ο Αλγερινός, Μοχάμεντ Αμτσί με 9,56μ.

Στον τελικό πήρε μέρος και ο Δημήτρης Ζησίδης, που πραγματοποίησε τη δική του όμορφη προσπάθεια, καταλαμβάνοντας την 7η θέση με 8,75μ.

Ρεκόρ Ευρώπης και χάλκινο ο Σκούρτης

Ο Αλέξανδρος Σκούρτης πετυχαίνοντας ρεκόρ Ευρώπης στα 400μ. Τ38 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Ο 21χρονος Σκούρτης με εντυπωσιακά τα τελευταία 100μ. της κούρσας, από την 5η θέση τερμάτισε στην 3η με χρόνο 49.74, πετυχαίνοντας ξανά ρεκόρ ηπείρου, καθώς στον προκριματικό είχε τρέξει σε 49.97.

Ο Τζάιντιν Μπλάκγλουελ από τις ΗΠΑ με 48.00 κατέρριψε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ των 48.26 (Κάλι, Μάιος 2025) και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Το ασημένιο πήγε στον Κολομβιανό, Χοσέ Ραμίρεζ Εστράδα με ατομικό ρεκόρ στα 49.18.

Επίσης, στον ακοντισμό γυναικών F56 η Σουλτάνα Κεραμυδά με ρεκόρ περιόδου στα 22,06μ. κατέλαβε την 4η θέση. Η 35χρονη Ελληνίδα μέχρι την 6η προσπάθεια βρισκόταν στην 3η θέση, όμως την ξεπέρασε η Ιρανή, Ζεϊνάμπ Ρασούνου με βολή στα 22,06μ., παίρνοντας και το χάλκινο μετάλλιο. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Λετονή, Ντιάνα Κρούμινα με 26,18μ. και το ασημένιο η Βραζιλιάνα, Ράισα Μασάδο με 23,90μ.

Πολύ κοντά στο μετάλλιο έφθασε και ο Γαβριήλ Αραμπατζής στον τελικό στα 800μ. Τ20. O 26χρονος σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ με 1:55.16 τερμάτισε στην 4η θέση.

Ο Αραμπατής στα 700μ. βρισκόταν στην 3η θέση, όμως στην τελική ευθεία τον ξεπέρασε ο Τούρκος, Μεχμέτ Εγκιλμέζ με 1:54.34. Νικητής ήταν ο Ιταλός, Ντιαγκά Ντιένγκ με 1:53.91 κι ακολούθησε ο Μεσάι Μαχουτάν από τη Σαουδική Αραβία με 1:54.26.

Η Ελλάδα με την ολοκλήρωση και της 5ης ημέρας του παγκοσμίου πρωταθλήματος έχει συγκομιδή τεσσάρων μεταλλίων (ένα ασημένιο, τρία χάλκινα), καθώς προηγήθηκαν οι 3ες θέσεις από τον Κώστα Τζούνη στη δισκοβολία F56 και τη Λήδα Μανθοπούλου στα 100μ. Τ38.