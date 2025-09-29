Παγκόσμιο πρωτάθλημα παρά στίβου: «Χάλκινη» Μανθοπούλου στα 100μ.
Το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. της κατηγορίας Τ38 κατέκτησε η Λήδα Μανθοπούλου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα παρά στίβου, το οποίο διεξάγεται στην Ινδία.
Πραγματοποιώντας μία πολύ καλή κούρσα στον τελικό των 100μ. της κατηγορίας Τ38, η Λήδα Μανθοπούλου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 12.72.
Με αυτή την εμφάνισή της στον τελικό, η «ασημένια» Παραολυμπιονίκης στο Παρίσι πραγματοποίησε νέο ατομικό ρεκόρ για την φετινή σεζόν.
Νικήτρια στον τελικό ήταν η Μεχία Μοράλες, ενώ στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Παλομέκε Μορένο.
