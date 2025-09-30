Ο Κωνσταντίνος Τζούνης ανέβηκε για 2η φορά στην καριέρα του στο βάθρο παγκοσμίου πρωταθλήματος παραστίβου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στη δισκοβολία F56 στη διοργάνωση που φιλοξενείται στο Νέο Δελχί.

Ένα ακόμα μετάλλιο πανηγυρίζει η Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παραστίβου που φιλοξενείται στο Νέο Δελχί, με τον Κωνσταντίνο Τζούνη να κατακτά την 3η θέση στη δισκοβολία F56.

Ο 34χρονος Έλληνας παραολυμπιονίκης είχε τρεις βολές πάνω από τα 39 μέτρα, με καλύτερη την 6η στα 39,97μ., κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Μια επιτυχία που ήρθε να προστεθεί στο χάλκινο μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.



«Είμαι πολύ χαρούμενος που σε μια τόση δύσκολη χρονιά, ειδικά το τελευταίο δίμηνο με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού μου, που κατάφερα παρά την κούραση και τις δύσκολες συνθήκες προπόνησης, να είμαι εδώ να παλέψω και να κατακτήσω το χάλκινο μετάλλιο. Θέλω να αφιερώσω αυτό το μετάλλιο στον δικό μου πρωταθλητή, στη σύζυγό μου Στέλλα, που έκανε τα πάντα για να είμαι σε έναν ακόμη αγώνα. Η δύναμή μου είναι η οικογένειά μου, αυτό το μετάλλιο είναι δικό σας» είπε ο Κωνσταντίνος Τζούνης μετά την κατάκτηση της 3ης θέσης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Νικητής στο αγώνισμα της δισκοβολίας αναδείχθηκε ο Βραζιλιάνος, Κλαουντινέι Μπατίστα με 45,67μ. και στη 2η θέση ο Ινδός, Γιόσεγκ Κατούνια με 42,49μ.

Ο Σκούρτης με ρεκόρ Ευρώπης στα 400μ. Τ38

Στο μεταξύ ολοταχώς για μετάλλιο οδεύει ο Αλέξανδρος Σκούρτης στα 400μ. Τ38, ο 21χρονος πέτυχε ρεκόρ Ευρώπης στον προκριματικό με 49.97 και πέρασε με τον 2ο καλύτερο χρόνο στον τελικό της Τετάρτης (1/10), πίσω από τον Αμερικανό, Τζέιντιν Μπλάκγουελ (49.05).

Να σημειώσουμε ότι ήδη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Νέο Δελχί, η Λήδα Μανθοπούλου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. Τ38, ενώ την πρώτη ημέρα ο Γιάννης Αβραμίδης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. Τ71 και στο νέο αγώνισμα του Frame Running.