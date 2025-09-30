Αθλήτρια από την Κένυα έτρεξε το Σπάρταθλον με σανδάλια

Η Τζένινγκερ Πούριτι φορώντας την παραδοσιακή στολή των Μασάι και τρέχοντας με σανδάλια, κατάφερε για δεύτερη φορά να καλύψει τα 246 χλμ. και να τερματίσει στο 43ο Σπάρταθλον.

Η Τζένινγκερ Πούριτι από την Κένυα τόλμησε και πέτυχε κάτι που φαντάζει απίθανο, να τρέξει τα 246 χλμ. της διαδρομής στο Σπάρταθλον με σανδάλια!

Η 42χρονη υπεραμαραθωνοδρόμος, που ζει στη Γερμανία, πήρε μέρος για 2η φορά στον αγώνα, τρέχοντας με σανδάλια και φορώντας παραδοσιακή στολή της φυλής των Μασάι.

Και στις δύο συμμετοχές της η αθλήτρια κατάφερε να τερματίσει, καλύπτοντας τη διαδρομή από την Ακρόπολη μέχρι το άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη, σημειώνοντας σχεδόν τον ίδιο χρόνο!

Το χρονικό όριο του Σπάρταθλον είναι οι 36 ώρες και η Τζένινγκερ Πούριτι το 2023 τερμάτισε σε 35ώρ.49:19 και τώρα σε 35ώρ.49:04.

Το φετινό της εγχείρημα έγινε πιο δύσκολο, καθώς κατά τη διάρκειας της νύχτας του Σαββάτου (27/9) και μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής (28/9), οι δρομείς έτρεξαν κάτω από έντονη βροχή.

Η εκκίνηση του ιστορικού αγώνα υπεραπόστασης δόθηκε στις 07:00 το πρωί του Σαββάτου, κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και η αθλήτρια έφθασε στο σημείο τερματισμού στη Σπάρτη, 11 λεπτά πριν από τις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής (28/9), οπότε και συμπληρωνόταν το χρονικό όριο.

«Τερμάτισα στο Σπάρταθλον 2025 με σανδάλια, 2 φορές τερματισμός στο Σπάρταθλον! Την ίδια ώρα και τη δεύτερη φορά, όπως είχε προγραμματιστεί. Θεέ μου, είσαι ένας θαυματουργός Θεός. Η αγάπη που έχω για σένα είναι άνευ όρων. Ήταν δύσκολο, πολύ δύσκολο. Από τις 2 π.μ. έως τις 4 μ.μ. χθες με συνεχή βροχή. Αλλά τα κατάφερα. Τερμάτισα στο Σπάρταθλον 2025, 246 χλμ. με σανδάλια και παραδοσιακή φορεσιά Μασάι» έγραψε η δρομέας.