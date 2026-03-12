Αυτός είναι το φαβορί για τον πάγκο του Άρη!

Ο Άρης τη φετινή σεζόν έχει προχωρήσει ήδη δύο φορές σε αλλαγή προπονητή και όπως όλα δείχνουν θα τελειώσει τη σεζόν με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο.

Ο Έλληνας τεχνικός αντικατέστησε τον Μανόλο Χιμένεθ προκειμένου να οδηγήσει την ομάδα στην εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου για τη νέα σεζόν.

Μετά από δύο παιχνίδια στον πάγκο μετράει μία ήττα και μία ισοπαλία, με τον Άρη να βρίσκεται στην 7η θέση και μόλις έναν βαθμό πάνω από τα play out.

Μπορεί η σεζόν να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα αλλά ήδη έχουν κυκλοφορήσει τα ονόματα που μπορεί να αναλάβουν την ομάδα το καλοκαίρι.

Πρώτο φαβορί είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο 55χρονος τεχνικός έχει εντυπωσιάσει με τη δουλειά του τη φετινή σεζόν στον Λεβαδειακό.

Η ομάδα της Βοιωτίας είναι ο μεγάλος ανταγωνιστής του Άρη για την πέμπτη θέση, έχει παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο ενώ έχει και την καλύτερη επίθεση της κατηγορίας.

Ο Παπαδόπουλος έχει μεγάλη εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα του Άρη για μία πενταετία (1999-2004). Το να κάτσει στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης προσφέρεται σε απόδοση 2.80 στη Novibet.

Από εκεί και έπειτα ακολουθούν οι Άκης Μάντζιος και Χρήστος Κόντης. Ο πρώτος έχει συνδέσει το όνομα του με τον Άρη, τον οποίο έχει υπηρετήσει τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής.

Βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Κύπρου, με το συμβόλαιό του να τελειώνει τον Δεκέμβριου του 2026 και η απόδοση για να αναλάβει τον Άρη είναι στο 5.00 στη Novibet.

Στην ίδια τιμή προσφέρεται και το ενδεχόμενο να κάτσει στον πάγκο του Άρη ο Χρήστος Κόντης. Ο κόουτς του ΟΦΗ οδήγησε την κρητική ομάδα στον τελικό του Κυπέλλου και έχει συμβόλαιο μαζί της έως το 2027.

Ανάμεσα στους υποψηφίους, ξεχωρίζει και ο Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Αργεντινός προπονητής ανέβασε την Κηφισιά στη Super League και πραγματοποιεί μαζί της μία αξιοσημείωτη πορεία.

Έχει τραβήξει τα βλέμματα αρκετών ομάδων και το να αναλάβει τον Άρη είναι σε απόδοση 6.00 στη Novibet, ίδια με αυτή του πρώην προπονητή της Εθνικής Ελλάδας, Γκουστάβο Πογιέτ.

