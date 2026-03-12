«Καλή μπάλα παίζει η Τσέλιε, αλλά ΑΕΚ δεν είναι…»

Ο Μπλερίμ Κρασνίκι της Ντρίτα έκανε άνω – κάτω την άμυνα της Τσέλιε και μιλώντας στο Gazzetta έστειλε μήνυμα στον Γιόβιτς και την ΑΕΚ ενόψει της σημερινής αναμέτρησης.

Λίγες ομάδες μπορούν να περιγράψουν την Τσέλιε καλύτερα από τη Ντρίτα. Η ομάδα από το Κόσοβο την κοίταξε στα μάτια σε δύο σκληρά παιχνίδια, όμως τελικά λύγισε στις λεπτομέρειες και είδε το ευρωπαϊκό της ταξίδι να σταματά εκεί. Ο Μπλερίμ Κρασνίκι, ένας από τους πρωταγωνιστές αυτών των αναμετρήσεων, έχει ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα συναντήσει τώρα η ΑΕΚ.

Μιλώντας στο Gazzetta για τη σλοβενική ομάδα, δεν στέκεται μόνο στην οργάνωση και την πειθαρχία της, αλλά και σε ένα αγωνιστικό στιλ που –όπως λέει– δείχνει ότι πρόκειται για μια ομάδα που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο και όχι απλώς να επιβιώσει μέσα στο γήπεδο. Από τη μεσαία γραμμή που καθορίζει τον ρυθμό, μέχρι τις εξαιρετικά δουλεμένες στημένες φάσεις που έκαναν τους παίκτες της Ντρίτα να αναρωτιούνται ότι «μοιάζουν με την… Άρσεναλ», ο Κρασνίκι ξεδιπλώνει το πορτρέτο της Τσέλιε.

Παράλληλα, έχοντας παρακολουθήσει και την ΑΕΚ, εκτιμά ότι η ομάδα του Νίκολιτς διαθέτει μεγαλύτερη ποιότητα και σκληράδα , στοιχεία που μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά στη μάχη της πρόκρισης.

– Αν έπρεπε να περιγράψεις το αγωνιστικό προφίλ της Τσέλιε, τι ομάδα είναι;

«Η Τσέλιε δεν είναι μια ομάδα που βασίζεται στο λεγόμενο long ball. Δεν παίζει δηλαδή με συνεχείς βαθιές μπαλιές προς τα μπροστά για να κυνηγήσει τις δεύτερες φάσεις. Προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω, να χτίσει οργανωμένα τις επιθέσεις της και να βρει λύσεις μέσα από συνεργασίες. Φαίνεται ότι είναι μια ομάδα που θέλει να παίξει καλό ποδόσφαιρο και όχι απλώς να στηριχθεί στη δύναμη ή στις μεγάλες μπαλιές».

– Πώς θα περιέγραφες την αμυντική της λειτουργία;

«Αμυντικά είναι μια πολύ κομπακτ ομάδα. Οι γραμμές της μένουν κοντά, οι παίκτες καλύπτουν σωστά τους χώρους και είναι δύσκολο να βρεις διαδρόμους για να δημιουργήσεις φάσεις. Όταν αμύνονται, δουλεύουν πολύ οργανωμένα και συχνά χρησιμοποιούν μια μορφή διπλή ζώνη στο κέντρο, κάτι που κάνει ακόμα πιο δύσκολο για τον αντίπαλο να βρει χώρο ανάμεσα στις γραμμές. Γενικά είναι μια ομάδα με πειθαρχία στο παιχνίδι της».

– Πού θεωρείς ότι βρίσκεται η μεγαλύτερη δύναμη της ομάδας;

«Νομίζω ότι η μεσαία γραμμή είναι το δυνατό τους σημείο. Οι μέσοι τους είναι εξαιρετικοί και παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πρέσινγκ. Έχουν καλή τεχνική, κινούνται σωστά στο γήπεδο και συμμετέχουν πολύ ενεργά στο παιχνίδι. Όταν επιτίθενται, αρκετοί παίκτες ανεβαίνουν μαζί και γεμίζουν την περιοχή, κάτι που τους δίνει περισσότερες επιλογές στην επίθεση».

– Υπάρχουν συγκεκριμένοι παίκτες που ξεχώρισες στα μεταξύ σας παιχνίδια;

«Ναι, υπάρχουν μερικοί παίκτες που ξεχωρίζουν. Όπως είπα, οι μέσοι τους είναι πολύ σημαντικοί για το παιχνίδι της ομάδας. Ο επιθετικός τους επίσης είναι επικίνδυνος μέσα στην περιοχή και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις άμυνες. Θα έβαζα στους παίκτες-κλειδιά και τον δεξιό μπακ, που ανεβαίνει πολύ και βοηθάει αρκετά στο επιθετικό κομμάτι».

– Πόσο σημαντικά είναι τα στημένα για την Τσέλιε;

«Είναι πραγματικά πολύ δυνατοί σε αυτό το κομμάτι. Φαίνεται ότι δουλεύουν πάρα πολύ τις στημένες φάσεις στην προπόνηση. Έχουν αρκετές διαφορετικές κινήσεις και πολλές παραλλαγές, κάτι που κάνει δύσκολη την άμυνα απέναντί τους. Μάλιστα μεταξύ μας λέγαμε χαριτολογώντας μετά από κάποιες φάσεις: “τι γίνεται εδώ, είναι η Άρσεναλ;”. Αυτό δείχνει πόσο καλά οργανωμένοι είναι σε αυτές τις καταστάσεις».

– Θεωρείς ότι στα μεταξύ σας παιχνίδια είδαμε την Τσέλιε στο καλύτερό της επίπεδο;

«Η αίσθησή μου είναι ότι δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση εκείνη την περίοδο. Πιστεύω επίσης ότι η αποχώρηση του Ριέρα τους επηρέασε την ομάδα. Όταν λείπει ο βασικός άνθρωπος που καθοδηγεί την ομάδα από τον πάγκο, είναι φυσιολογικό να υπάρχει κάποια αστάθεια. Γι’ αυτό θεωρώ ότι ίσως δεν είδαμε το απόλυτο επίπεδο της Τσέλιε».

– Είναι μια σκληρή ομάδα στο παιχνίδι της;

«Όχι ιδιαίτερα. Δεν είναι από τις ομάδες που παίζουν πολύ σκληρά ή προσπαθούν να επιβληθούν κυρίως με δύναμη. Είναι μια ομάδα που προτιμά να παίξει ποδόσφαιρο, να κρατήσει την μπάλα και να δημιουργήσει ευκαιρίες μέσα από το παιχνίδι της. Αυτό είναι κάτι που φαίνεται καθαρά όταν την αντιμετωπίζεις».

- Πέτυχες δυο γκολ σε ισάριθμα ματς, τι θα συμβούλευες τον Γιόιβιτς και τον Βάργκα;

«Είναι εξαιρετικοί παίκτες και έχουν τον τρόπο να βρουν δίχτυα. Όπως σου είπα, η άμυνα δεν είναι το πιο δυνατό κομμάτι της Τσέλιε. Υπάρχουν προβλήματα στο κέντρο της άμυνας, τα οποία μπορούν να εκμεταλλευθούν οι ποδοσφαιριστές της

– Έχεις δει την ΑΕΚ. Πώς βλέπεις το ζευγάρι με την Τσέλιε;

«Έχω παρακολουθήσει την ΑΕΚ σε τρία παιχνίδια και η εντύπωση που έχω είναι ότι πρόκειται για μια πολύ δυνατή ομάδα. Διαθέτει παίκτες με μεγάλη ποιότητα και εμπειρία και συνολικά έχει πολύ καλό ρόστερ. Νομίζω επίσης ότι έμαθε από τα λάθη που έκανε σε προηγούμενα παιχνίδια και περιμένω να παρουσιαστεί καλύτερη. Σε σύγκριση με την Τσέλιε, θα έλεγα ότι είναι μια πιο δυναμική και πιο σκληρή ομάδα στο παιχνίδι της. Είναι το απόλυτο φαβορί».