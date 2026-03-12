Ο Τιάγκο Πιτάρς λίγο έλειψε να χαρίσει ένα γκολ στη Μάντσεστερ Σίτι, με τους συμπαίκτες του στη Ρεάλ Μαδρίτης να σπεύδουν να τον εμψυχώσουν.

Από τη μία, η Τότεναμ, ο Ιγκόρ Τούντορ και η αλλαγή του Άντονιν Κίνσκι. Από την άλλη, η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Τιάγκο Πιτάρς και η άμεση αντίδραση των συμπαικτών του μετά το παραλίγο μοιραίο λάθος του ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι... Ο 18χρονος μέσος έχει κερδίσει τελευταία την εμπιστοσύνη του Άλβαρο Αρμπελόα και μετρά ήδη πέντε συμμετοχές με τη Βασίλισσα, αγωνιζόμενος για 76 λεπτά στη μεγάλη νίκη επί των Cityzens για τους «16» του Champions League.

Όταν δε, υπέπεσε σε μεγάλο λάθος μέσα στην περιοχή και είδε τον Κουρτουά να τον γλιτώνει με σπουδαία επέμβαση, είδε τους παίκτες των Μερένγκες που βρίσκονταν πλησίον του να σπεύδουν να τον εμψυχώσουν. Αντόνιο Ρούντιγκερ και Ορελιέν Τσουαμενί έτρεξαν στο πλευρό του νεαρού ποδοσφαιριστή αμέσως μετά το σφάλμα του, βοηθώντας τον να συνέλθει άμεσα, με το στιγμιότυπο να γίνεται viral και να φέρνει αποθέωση από οπαδούς της Ρεάλ και μη.