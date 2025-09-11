Μόλις δύο μέρες απομένουν για να ξεκινήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο, με την Εθνική ομάδα να ελπίζει σε προκρίσεις σε τελικούς και μετάλλια.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου ξεκινάει το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και τα μέλη της ελληνικής ομάδας στοχεύουν σε προκρίσεις σε τελικούς, καλά πλασαρίσματα αλλά και μετάλλια.

Αφήνοντας στην άκρη τους απευθείας τελικούς στα αγωνίσματα 20χλμ και 35χλμ βάδην, όπου η Ελλάδα εκπροσωπείται από πέντε αθλήτριες και έναν αθλητή, υπάρχουν αρκετά ακόμη αγωνίσματα στα οποία η χώρα αναμένεται να έχει πρόκριση στους τελικούς.

Πιο συγκεκριμένα, στο μήκος των ανδρών ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί ως κάτοχος του τίτλου από τη Βουδαπέστη το 2023 και δεδομένου ότι στα προηγούμενα τρία Παγκόσμια πρωταθλήματα που έχει συμμετάσχει (2019, 2022, 2023) έχει βρεθεί στον τελικό (στα δύο έχει πάρει και μετάλλιο), η προσδοκία να βρίσκεται για μία ακόμη φορά στον τελικό. Ο ίδιος, παρ’ ότι αντιμετωπίζει ορισμένους τραυματισμούς, κατέχει την κορυφαία επίδοση στον κόσμο (8.46μ). Ο τελικός το 2023 είχε κλείσει στα 8.00μ.

Μπορεί στο επί κοντώ ανδρών ο Εμμανουήλ Καραλή να μην είχε προκριθεί στους τελικούς των προηγούμενων Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων (2022, 2023) όμως αυτή τη φορά η συνθήκη είναι διαφορετική. Ο “Μανόλο” στοχεύει στο πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου και με δεδομένο πως φέτος έχει ξεπεράσει τα 6 μέτρα 12 φορές και έχει τη Νο2 επίδοση παγκοσμίως (6.08μ), ο προκριματικός φαίνεται πως θα είναι απλά το πρώτο του βήμα στον δρόμο για το βάθρο. Ο τελικός στο προηγούμενο Παγκόσμιο είχε κλείσει στα 5.75μ.

Το ίδιο ισχύει και για την Ελίνα Τζένγκο, η οποία έχει την τέταρτη καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος (64.90μ). Η πρωταθλήτρια του ακοντισμού έχει κάνει εξαιρετική σεζόν η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από σταθερότητα και νίκες έναντι δυνατών αντιπάλων της. Φυσικά, το highlight της σεζόν της ήταν η νίκη της στον τελικό του Diamond League και προερχόμενη από ένα τόσο καλό αποτέλεσμα μοιάζει απίθανο να μην τη δούμε στον τελικό. Η 12άδα στο προηγούμενο παγκόσμιο είχε κλείσει στα 59.66μ.

Μετά τους παραπάνω, που αποτελούν και τις ελπίδες της χώρας για μετάλλια, πολύ πιθανό είναι η Ελλάδα να έχει εκπροσώπηση στους τελικούς της σφυροβολίας. Συγκεκριμένα, στη σφυροβολία ανδρών συμμετέχουν τρεις Έλληνες (Χρήστος Φραντζεσκάκης, Κώστας Ζάλτος, Άγγελος Μαντζουράνης) με τους δύο πρώτους να έχουν αγωνιστεί ξανά σε μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική ανδρών και τον Φραντζεσκάκη, συγκεκριμένα, να έχει μνήμες από τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς του 2021 στο Τόκιο, στο ίδιο στάδιο. Οι τρεις τους έχουν τα απαραίτητα μέτρα στα χέρια τους ώστε να μπορούν να ονειρεύονται τη θέση τους στον τελικό αλλά σίγουρη δεν πρόκειται για εύκολη υπόθεση καθώς η πίεση είναι μεγάλη. Στο προηγούμενο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ο τελικός είχε κλείσει στα 74.56μ - μία επίδοση την οποία έχουν ξεπεράσει και φέτος οι τρεις ρίπτες.

Στη σφυροβολία γυναικών, η Σταματία Σκαρβέλη φέτος έχει δείξει σταθερότητα στις βολές άνω των 70 μέτρων, έχει κάνει νέο ατομικό ρεκόρ (71.95μ) και έχει πλησιάσει σημαντικά το πανελλήνιο ρεκόρ (72.10μ). Η ίδια έρχεται στο Τόκιο ορεξάτη, με στόχο να βάλει την υπογραφή της στο πανελλήνιο ρεκόρ ενώ δείχνει αποφασισμένη να βρεθεί και στον τελικό. Ο τελικός στην προηγούμενη διοργάνωση έκλεισε στα 71.25μ.

Τη θέση της στον τελικό διεκδικεί και η Τατιάνα Γκούσιν, στο ύψος γυναικών. Η πρωταθλήτρια του ύψους έχει φετινό ρεκόρ 1.91μ όμως δεν έχει βγει ικανοποιημένη από αρκετούς αγώνες στη σεζόν. Η ίδια, που το 2024 αγωνίστηκε στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων, αν φτάσει στο ατομικό της ρεκόρ είναι πιθανό να κλείσει τη θέση της στον τελικό. Το 2023 στο προηγούμενο Παγκόσμιο ο τελικός έκλεισε στο 1.89μ.

Πέρα από εκείνους που προχωρούν με στόχο να κάνουν επιδόσεις που έχουν ήδη "βγάλει" μέσα στη σεζόν, την υπέρβαση θα μπορούσε να κάνει και η Οξάνα Κορένεβα στο τριπλούν. Η Κορένεβα έχει ατομικό ρεκόρ 14.03μ από φέτος και αν θα μπορούσε να ξεπεράσει τον εαυτό της και να κάνει ένα νέο ατομικό ρεκόρ δεν θα ήταν απίθανο να τη βλέπαμε στη 12άδα, καθώς οι επιδόσεις στο αγώνισμα δεν είναι τόσο ψηλά όπως ήταν πριν κάποια χρόνια. Στο προηγούμενο Παγκόσμιο ο τελικός είχε κλείσει στα 14.13μ.