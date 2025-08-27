Ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6,00μ. πήρε τη 2η θέση στον τελικό των Diamond League στη Ζυρίχη, νικητής με το ίδιο ύψος, αλλά με καλύτερες προσπάθειες ο Αρμάντ Ντουπλάντις.

O Εμμανουήλ Καραλής πιστός πλέον στα πολύ υψηλά άλματα και στη Ζυρίχη. Ο 26χρονος ξεπέρασε τα 6,00μ. στο επί κοντώ στον τελικό των Diamond League στην κεντρική πλατεία της ελβετικής πόλης και πήρε τη 2η θέση και τα 20.000 δολάρια που αντιστοιχούν στην επιτυχία του.

Ο Καραλής για 11ο αγώνα στη σεζόν και 12η συνολικά στην καριέρα του έγραψε εξάρι άλμα, δύο εβδομάδες πριν από το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο.

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις ξεπέρασε επίσης τα 6,00μ., και πήρε την 1η θέση από τον Καραλή στη διαφορά των προσπαθειών. Ο Σουηδός πέρασε το ύψος. στο 1ο άλμα, ο Καραλής στην 3η, κι αυτό του χάρισε το «διαμάντι» και τα 50.000 δολάρια.

Οι δυο τους μετά τα 6,00μ. συνέχισαν στα 6,10μ. κι εκεί ο Καραλής είχε μια ευκαιρία να κάνει τη ζημιά στον φίλο του και να τον υποχρεώσει σε μια από τις λιγοστές ήττες στην καριέρα του. Ο Καραλής χρειαζόταν να βελτιώσει κατά δύο εκατοστά το πανελλήνιο ρεκόρ των 6,08μ., από το πανελλήνιο πρωτάθλημα στον Βόλο, δεν τα κατάφερε, όπως και ο Ντουπλάντις.

Πλέον οι δυο τους δίνουν ραντεβού στο Τόκιο.



Η κατάταξη στο επί κοντώ ανδρών

1.Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία) 6.00μ.

2.Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 6,00μ

3.Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) 5.80μ.

4.Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 5,65μ.

5.Μένο Φλόον (Ολλανδία) 5,65μ.

6.Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία) Δεν μετρήθηκε



