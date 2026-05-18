Μπαρτσελόνα - Μπέτις 3-1: Έκανε το απόλυτο εντός έδρας

Γιάννης Πολιάς
Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 3-1 της Μπέτις και έκανε το 19/19 σε αγώνες πρωταθλήματος φέτος.

Το πρωτάθλημα της La Liga το είχε πάρει ήδη, τι έμενε; Το απόλυτο σε εντός έδρας αγώνες πρωταθλήματος, με τον Μπαρτσελόνα να το πετυχαίνει επικρατώντας 3-1 της Μπέτις, για το 19/19, επίδοση που καταγράφηκε για πρώτη φορά από τότε που έγιναν 38 οι αγωνιστικές. Οι Καταλανοί ήταν όπως και οι Βερδιμπλάνκος αδιάφοροι αλλά πήραν το τρίποντο, με τον Ραφίνια να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, καθώς άνοιξε το σκορ στο 28' και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 62'.

Ο Ίσκο μείωσε με πέναλτι για τους φιλοξενούμενους επτά λεπτά αργότερα, με την ομάδα του Χάνσι Φλικ να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 74', με σκόρερ τον Κανσέλο. Το ματς αυτό αποτέλεσε και το τελευταίο του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο Καμπ Νου, με τον Πολωνό να αναμένεται να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν μετά από μία τετραετία στους Μπλαουγκράνα και να αποχαιρετά συγκινημένος τους φίλους της ομάδας.

@Photo credits: Associated Press
     

