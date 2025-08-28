Φοβερή Ελίνα Τζένγκο, πήρε τη νίκη στον τελικό του Diamond League στη Ζυρίχη στον ακοντισμό γυναικών και κατέκτησε το πολυπόθητο διαμάντι!

Μία πολύ σημαντική διάκριση πέτυχε η Ελίνα Τζένγκο, πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό και μέλος της Team Future της Bwin, που στην πρώτη της εμφάνιση σε τελικό του Diamond League στη Ζυρίχη κατάφερε να επικρατήσει και να κατακτήσει το πολυπόθητο διαμάντι!

Η 23χρονη πρωταθλήτρια ξεκίνησε τον αγώνα της με μία μεγάλη βολή, στέλνοντας το ακόντιο στα 64.57μ και με αυτή την επίδοση ανέβηκε στην πρώτη θέση της κατάταξης. Έπειτα, συνέχισε με 61.81μ στη δεύτερη βολή και 60.24μ στην τρίτη της βολή, ενώ παρέμενε πρώτη.

Μετά την ολοκλήρωση της τρίτης προσπάθειας, και ενώ ο αγώνας των γυναικών γινόταν παράλληλα με αυτόν των ανδρών, υπήρξε καθυστέρηση καθώς οι διοργανωτές ετοιμάζονταν για την κούρσα των 400μ με εμπόδια γυναικών.

Στην τέταρτη βολή η Τζένγκο έριξε 56.50μ και 57.71μ και μόλις μία προσπάθεια πριν τη λήξη του αγωνίσματος, η Τζένγκο διατηρούνταν στην κορυφή. Στην έκτη και τελευταία βολή, καμία αθλήτρια δεν κατάφερε να την περάσει και έτσι η Ελίνα Τζένγκο αναδείχθηκε νικήτρια του Diamond League 2025 και έγινε η μόλις τέταρτη Ελληνίδα που κατακτά το πολυπόθητο διαμάντι! Η τελευταία βολή της Ελληνίδας μετρήθηκε στα 63.63μ.

Αυτή η νίκη της, πέραν του ότι επιβεβαιώνει την σκληρή δουλειά που έχει κάνει αλλά και την σταθερότητά της, της δίνει και όλη την απαραίτητη αυτοπεποίθηση λίγο πριν ταξιδέψει για το Τόκιο ώστε να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου (13-21/9).

Αξίζει να αναφέρουμε πως αυτή είναι η πρώτη συμμετοχή της Τζένγκο σε τελικό Diamond League στην καριέρα της και φρόντισε να τη ζήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.