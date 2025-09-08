Λίγες ημέρες απέμειναν για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου στο Τόκιο.

Σε ρυθμούς Παγκόσμιου πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου βρίσκεται ο κλασικός αθλητισμός, με το Τόκιο να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την ελίτ από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου.

Φυσικά στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας θα παρευρεθούν 19 αθλητές και αθλήτριες της Ελλάδας, με την πρώτη «γαλανόλευκη» συμμετοχή να είναι προγραμματισμένη την ημέρας της πρεμιέρας του θεσμού.

Η διοργάνωση, φυσικά, θα έχει τηλεοπτική μετάδοση με την ΕΡΤ2 να φιλοξενεί τόσο το πρωινό, όσο και το απογευματινό session. Πιο συγκεκριμένα, το πρωινό session θα ξεκινά από τις 02:00 ώρα Ελλάδας και μετά, ενώ το απογευματινό θα έχει ώρα έναρξης από τις 12:00 ώρα Ελλάδας.

Το πρόγραμμα του Παγκόσμιου πρωταθλήματος στίβου

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

02:00 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου (ΕΡΤ2)

12:00 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου (ΕΡΤ2)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

02:00 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου (ΕΡΤ2)

12:30 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου (ΕΡΤ2)

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

02:00 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου (ΕΡΤ2)

13:30 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου (ΕΡΤ2)

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

13:30 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου (ΕΡΤ2)

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

13:00 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου (ΕΡΤ2)

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

13:00 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου (ΕΡΤ2)

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

12:15 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου (ΕΡΤ2)

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

01:30 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου (ΕΡΤ2)

13:00 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου (ΕΡΤ2)

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου