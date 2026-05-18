Ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν χάλασε το χατίρι των Ενωσιτών και τραγούδησε το αγαπημένο του «Αγάπα με».

Η φιέστα της ΑΕΚ κορυφώθηκε με την... κινηματογραφική απονομή του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της Ένωσης! Φυσικά από τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος στη δεύτερη χρονιά του στη διοικητική ηγεσία κατέκτησε τον τίτλο.

Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου αποθεώθηκε όταν επανεμφανίστηκε στη σουίτα του με τους Ενωσίτες να φωνάζουν το... κλασικό «Είναι τρελός ο πρόεδρος!» και να επαναλαμβάνουν το... λαϊκό αίτημα. «Αν δεν τραγουδήσεις δεν φεύγουμε από εδώ»!

Σε μια μέρα γιορτής ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ δεν θα μπορούσε να χαλάσει χατίρια και από τα μεγάφωνα έπαιξαν το «Αγάπα με», το οποίο και τραγούδησε.

