Ηλιόπουλος: Έκανε πράξη τη... λαϊκή απαίτηση, τραγούδησε το «Αγάπα με»
Η φιέστα της ΑΕΚ κορυφώθηκε με την... κινηματογραφική απονομή του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της Ένωσης! Φυσικά από τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος στη δεύτερη χρονιά του στη διοικητική ηγεσία κατέκτησε τον τίτλο.
Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου αποθεώθηκε όταν επανεμφανίστηκε στη σουίτα του με τους Ενωσίτες να φωνάζουν το... κλασικό «Είναι τρελός ο πρόεδρος!» και να επαναλαμβάνουν το... λαϊκό αίτημα. «Αν δεν τραγουδήσεις δεν φεύγουμε από εδώ»!
Σε μια μέρα γιορτής ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ δεν θα μπορούσε να χαλάσει χατίρια και από τα μεγάφωνα έπαιξαν το «Αγάπα με», το οποίο και τραγούδησε.
Το «Αγάπα με» του Μάριου Ηλιόπουλου
🦅🗣️ Η λαϊκή απαίτηση έγινε πράξη: Ο Μάριος Ηλιόπουλος τραγούδησε το "Αγάπα με"#aekfc pic.twitter.com/o5aolmzUb1— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 17, 2026
