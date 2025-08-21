Ο Εμμανουήλ Καραλής, ο Μίλτος Τεντόγλου και η Ελίνα Τζένγκο θα διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους για την κατάκτηση του διαμαντιού στον τελικό των Diamond League της Ζυρίχης.

Με την ολοκλήρωση του Diamond League της Λωζάνης η ελληνική τριάδα που συμμετέχει στη φετινή σειρά, δίνει ραντεβού στον τελικό που θα γίνει το διήμερο 27 και 28 Αυγούστου στη Ζυρίχη

Ο Εμμανουήλ Καραλής στο επί κοντώ, ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος και η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό έχουν τις δικές τους πιθανότητες να διεκδικήσουν το διαμάντι στο αγώνισμά τους.

Συνολικά 2,24 εκατομμύρια δολάρια θα μοιραστούν στον τελικό της Ζυρίχης, με την πρώτη θέση να ισοδυναμεί με 30.000 δολάρια.

Όμως οι διοργανωτές έχουν επιλέξει πέντε αγωνίσματα στους άνδρες κι άλλα πέντε στις γυναίκες στα οποία ο νικητής-τρια θα πάρουν από 50.000 δολάρια. Σε αυτά δεν υπάρχει αγώνισμα των ρίψεων κι από τα άλματα έχουν συμπεριληφθεί μόνο το μήκος γυναικών και το επί κοντώ ανδρών, που αφορά τον Εμμανουήλ Καραλή.



Ο Καραλής, εκμεταλλευόμενος την απουσία του Αρμάντ Ντουπλάντις, πήρε την 1η νίκη της καριέρας του σε Diamond League στη Λωζάνη, ενώ στους άλλους έξι αγώνες του, μετρά πέντε 2ες και μια 8η θέση. Στη βαθμολογία του αγωνίσματος προκρίθηκε στον τελικό από τη 2η θέση, έχοντας συγκεντρώσει 44 βαθμούς, σε απόσταση τεσσάρων βαθμών πίσω από τον Αρμάντ Ντουπλάντις.

Τελείως ανοιχτή είναι η κατάσταση στο μήκος ανδρών, ο Μίλτος Τεντόγλου για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά θα αγωνιστεί σε τελικό Diamond League, έχοντας κατακτήσει ήδη το διαμάντι το 2022.

Ο Έλληνας ολυμπιονίκης στις τρεις φετινές του εμφανίσεις στα Diamond League, έχει μια 2η, μια 3η και μια 7η θέση.

Η Ελίνα Τζένγκο θα ταξιδέψει στην ελβετική πόλη, με στόχο να παραμείνει στην κορυφή της κατάταξης στον ακοντισμό γυναικών. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης και μέλος της Team Future της Bwin, έχει να επιδείξει τρεις πρωτιές, μια 3η και μια 4η θέση στο ταξίδι της στα Diamond League.

Να διευκρινίσουμε ότι οι βαθμολογίες των αγωνισμάτων με ελληνική παρουσία που παραθέτουμε, δείχνουν την κατάταξη πρόκρισης στον τελικό της Ζυρίχης. Δηλαδή δεν μετρούν στον τελικό, όπου οι αθλητές-τριες εκκινούν από την ίδια βάση και ο νικητής-τρια στη Ζυρίχη παίρνει και το διαμάντι.

Οι ελληνικές συμμετοχές στον τελικό

Τετάρτη 27 Αυγούστου

18:43 Εμμανουήλ Καραλής

19:35 Μίλτος Τεντόγλου

Πέμπτη 28 Αυγούστου

20:45 Ελίνα Τζένγκο

Οι βαθμολογίες πρόκρισης των Ελλήνων

Επί κοντώ ανδρών

1.Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία) 48

2.Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 44

3.Μένο Φλόον (Ολλανδία) 35

4.Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 33

5.Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία) 26

6.Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) 21

Μήκος ανδρών

1.Λίαμ Άντοκ (Αυστραλία) 19

2.Γουέιν Πίνοκ (Τζαμάικα) 16

3. Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 1 5

5 4.Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) 15

5.Κάρεϊ ΜακΛέοντ (Τζαμάικα) 15

6.Σίμον Εχάμερ (Ελβετία) 14

Ακοντισμός γυναικών