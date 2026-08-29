O Ντούσκος εκτός τελικού του σκιφ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ

Ο Στέφανος Ντούσκος δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό του σκιφ ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ και εκεί να υπερασπιστεί τον τίτλο του.

Ο Στέφανος Ντούσκος ταξίδεψε στο Άμστερνταμ προκειμένου να υπερασπιστεί τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή που κατέκτησε στη Σανγκάη, όμως δεν κατάφερε να πάρει μια θέση στην εξάδα του μεγάλου τελικού της Κυριακής (30/8).

Ο 29χρονος Ολυμπιονίκης του Τόκιο αγωνιζόμενος στη 2η ημιτελική σειρά, τερμάτισε στην 4η θέση με 6:57.81 κι εκτός του μεγάλου τελικού.

Ο Λευκορώσος, Γιαουχένι Ζάλατι με 6:45.73 και ο Γιόνας Σλέτμαρκ Γιούελ με 6:47.70 πήραν με άνεση τα δύο εισιτήρια πρόκρισης από τη 2η σειρά, ενώ το 3ο πήγε στον Γάλλο, Βίκτορ Μαρσελό με 6:50.54.

Ο Ντούσκος πέρασε στην 3η θέση στα 1.000μ. της διαδρομής με 3:24.19, όμως στο δεύτερο μισό της κούρσας, ο Μαρσελό είχε περισσότερες δυνάμεις κι εξασφάλισε σχετικά εύκολα την πρόκριση.

Τα τρία εισιτήρια για τον τελικό από την 1η σειρά εξασφάλισαν, ο Γερμανός, Όλιβερ Ζάιντλερ με 6:45.89 και τον ακολούθησαν ο Σάμουελ Μέλβιν από τις ΗΠΑ με 6:47.78 και ο Ουρουγουανός, Μπρούνο Μπεριόλο με 6:50.64.

Ο Ντούσκος θα ολοκληρώσει την παρουσία του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, με τη συμμετοχή του στον τελικό Β', που θα γίνει την Κυριακή (30/8, 14:20), αγωνιζόμενος για τις θέσεις 7-12.



Νωρίτερα το τετραπλό σκιφ των γυναικών, αποτελούμενο από τις Ζωή Φίτσιου, Χριστίνα Μπούρμπου, Βάλια Λυκομήτρου και Έλενα Διαβάτη πήρε την 6η θέση στον τελικό Β' με χρόνο 6:30.65 και τη 12η θέση στη γενική κατάταξη του αγωνίσματος.

