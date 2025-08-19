Δέκα φορές μέσα σε μία σεζόν και 11 φορές συνολικά στην καριέρα του, ο Εμμανουήλ Καραλής έχει ξεπεράσει τα 6 μέτρα σε αγώνες και έχει εντυπωσιάσει με τη σταθερότητα αλλά και το ταλέντο του στο επί κοντώ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έδωσε τον 25ο αγώνα του για το 2025 και κατάφερε να καταγράψει τον 10ο αγώνα του για φέτος στον οποίο ξεπερνά τα 6 μέτρα, κάνοντας μάλιστα εντυπωσιακή εμφάνιση αφού κατάφερε να υπερβεί τα 6μ υπό βροχή!

Ο αθλητής των Χάρη Καραλή, Μαρτσίν Στσεπάνσκι και Γιώργου Πομάσκι έχει κάνει μία εκπληκτική σεζόν μέσα στην οποία έχει δείξει επανειλημμένα πως έχει βρει το κλειδί για τα μεγάλα άλματα και είναι πλέον πολύ σταθερός σε υψηλές επιδόσεις.

Ο Καραλής, έκανε πρώτη φορά 6 μέτρα το 2024 και συγκεκριμένα πριν από περίπου έναν χρόνο στις 25 Αυγούστου του 2024 στο Diamond League της Σιλέσια στην Πολωνία, λίγες μέρες μετά το χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο που κατέκτησε στο Παρίσι. Έκτοτε, έχει προσθέσει ακόμη 10 αγώνες με εξάμετρα άλματα και αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός που μπορεί να απειλήσει τον μοναδικό κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ, Μόντο Ντουπλάντις.

Οι 11 φορές που πέρασε τα 6 μέτρα ο Καραλής

25/8/24 Μίτινγκ Diamond League, Πολωνία - 6.00μ | πανελλήνιο ρεκόρ

22/2/25 Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, Ελλάδα - 6.01μ (indoor) | πανελλήνιο ρεκόρ

28/2/25 Μίτινγκ All Star Perché, Γαλλία - 6.02μ (i) | πανελλήνιο ρεκόρ

13/3/25 Μίτινγκ Mondo Classic, Σουηδία - 6.00μ (i)

22/3/25 Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, Κίνα - 6.05μ (i) | πανελλήνιο ρεκόρ

3/5/25 Μίτινγκ Diamond League, Κίνα - 6.01μ

6/7/25 Μίτινγκ Fly Athens, Ελλάδα - 6.00μ

2/8/25 Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, Ελλάδα - 6.08μ | πανελλήνιο ρεκόρ

12/8/25 Μίτινγκ Gyulai István Memorial, Ουγγαρία - 6.02μ

16/8/25 Μίτινγκ Diamond League, Πολωνία - 6.02μ

19/8/25 Μίτινγκ Diamond League, Ελβετία - 6.02μ

Η σεζόν ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί αφού την ερχόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα στις 27/8, θα αγωνιστεί στον τελικό της σειράς αγώνων Diamond League στη Ζυρίχη ενώ τον Σεπτέμβριο θα βρεθεί στο Τόκιο για τον μεγάλο αγώνα-στόχο της χρονιάς, το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου (13-21/9). Έτσι, δεν θα ήταν καθόλου απίθανο αν ο Καραλής προσθέσει στη σεζόν του ακόμη δύο αγώνες με εξάμετρα άλματα.