To άλμα του Φουρλάνι στη... λίμνη της Λωζάνης (vid)

Το 5ο άλμα από τον Ματία Φουρλάνι στο μήκος, δείχνει ανάγλυφα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξήχθη το Diamond League της Λωζάνης.

Τo Diamond League της Λωζάνης το βράδυ της Τετάρτης (20/8), εξελίχθηκε σε αγώνα ειδικών συνθηκών. Η καταρρακτώδης βροχή που έπεφτε στη μεγαλύτερη διάρκειά του, δημιούργησε πρωτόγνωρες καταστάσεις για τους αθλητές και τις αθλήτριες.

Ο αγώνας του μήκους ανδρών, όπου πήρε μέρος και ο Μίλτος Τεντόγλου, ήταν ένα από τα αγωνίσματα όπου οι αθλητές αντιμετώπισαν τα περισσότερα προβλήματα και κινδύνους για τραυματισμό. Ενδεικτικό της κατάστασης το 5ο άλμα του Ματία Φουρλάνι και ειδικότερα το πάτημά του στη βαλβίδα, που μετρήθηκε στα 7,51μ.

Στα οριζόντια άλματα, το επί κοτνώ γυναικών σταμάτησε για την ασφάλεια των αθλητριών, ενώ στο ύψος γυναικών, που κρίθηκε στο 1,91μ., η Γιαροσλάβα Μάχουτσικ επιχείρησε από ένα άκυρο άλμα στο 1,86μ. και στο 1,91μ. κι έπειτα πήρε την... ομπρέλα της κι αποχώρησε.

