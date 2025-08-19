Μία ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο Εμμανουήλ Καραλής, στο Diamond League της Λωζάνης, όπου και πέτυχε την πρώτη του νίκη στη δημοφιλή σειρά αγώνων και έκανε έξι μέτρα παρά τον βροχερό καιρό

Έναν ακόμη εντυπωσιακό αγώνα έβαλε στο βιογραφικό του ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής, που αγωνίστηκε στο Diamond League της Λωζάνης (19/8).

Υπό βροχή και ψυχρό καιρό, σε street event που έγινε το κέντρο της πόλης και όχι μέσα στο στάδιο, ο Μανόλο κατάφερε να πρωταγωνιστήσει κάνοντας ξανά 6 μέτρα και να κατακτήσει την πρώτη του νίκη σε μίτινγκ του Diamond League, προσθέτοντας μία ακόμη διάκριση στο πλούσιο βιογραφικό του.

Ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ με 6.08μ, ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 5.72μ που τα πέρασε με χαρακτηριστική άνεση ενώ το ίδιο συνέβη και στα 5.92μ, όπου ξεμπέρδεψε με μόλις μία προσπάθεια έχοντας νωρίτερα αφήσει το 5.82μ.

Ο πήχης έπειτα ανέβηκε στο 6.02μ. Εκεί ο Καραλής έκανε άκυρο το πρώτο του άλμα, ρίχνοντας τον πήχη με το κορμί του, ενώ κάτι παρόμοιο συνέβη και στο δεύτερο άλμα του- όσο η βροχή στον αγωνιστικό χώρο δυνάμωνε. Ωστόσο, στην τρίτη του προσπάθεια και ενώ ακόμη και ο Πολωνός προπονητής του Μαρσίν Στεπάνσκι σκούπιζε τον διάδρομο για να τον στεγνώσει (καθώς έβρεχε πολύ), ο Καραλής μπήκε και έκανε ένα εξαιρετικό άλμα περνώντας πάνω από τα 6 μέτρα.

Το κοινό τον αποθέωσε και εκείνος πανηγύρισε έντονα αφού αυτός ήταν ο δέκατος αγώνας στη φετινή σεζόν και ο ενδέκατος της καριέρας του που ο ίδιος ξεπερνά τα 6 μέτρα.

Δεύτερος ήταν ο Γάλλος, πρώην κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ, Ρενό Λαβιλενί με 5.82μ ενώ τρίτος ήταν ο συμπατριώτης του Τιμπό Κολέ επίσης με 5.82μ. Ο Μόντο Ντουπλάντις δεν αγωνίστηκε στο συγκεκριμένο μίτινγκ.