Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα πάρει ανήμερα του αγώνα με τη Ναϊμέγκεν τις αποφάσεις του για την αρχική 11άδα του Ολυμπιακού. Ολλανδία – αποστολή: Δημήτρης Τομαράς.

Ο κόουτς ΧοσέΛουίς Μεντιλίμπαρ εκτιμάται ότι θα προχωρήσει σε διαφοροποιήσεις σε επίπεδο αρχικής 11άδας στον Ολυμπιακό πάντα συγκριτικά με τον πρώτο αγώνα του 0-0 με τη Ναϊμέγκεν. Ως προς τα τελευταία δεδομένα, όπως σας είχαμε μεταφέρει και χθες Δευτέρα ο «Μέντι» είχε κάνει δοκιμές έχοντας ως δίδυμο στόπερ τους Σμαϊλοβιτς – Πιρόλα και πίσω τον Ροντινέϊ, στον άξονα τους Σιπιόνι και Έσε και μπροστά τους τον Γκουστάβο Σα. Ένας εκ των εξτρέμ ήταν ο Ζέλσον και φορ ο Ελ Καμπί. Ο άλλος ακραίος στη δοκιμή ήταν ο Ρόκα.

Ασχέτως των δοκιμών που έκανε ο Βάσκος τεχνικός η εκτίμηση είναι για τον Πόποβιτς βασικό γκολκίπερ και άμυνα με Μπρούνο, Ρέτσο και Πιρόλα και δεξιά τον Ροντινέϊ και υποψήφιο για βασικό στόπερ τον Κάρμο.. Στον άξονα τα φαβορί είναι οι Γκαρθία και Έσε και η βασική επιλογή πίσω από τον Ελ Καμπί παραμένει ο Τσικίνιο χωρίς να αποκλείεται άλλο πρόσωπο. Στα 2 «φτερά» της επίθεσης οι επικρατέστεροι είναι οι Ζέλσον και ένας εκ των Φορτούνη – Ζότα και φορ ο Ελ Καμπί.