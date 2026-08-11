Ο Γιώργος Λιμνιάτης αποτελεί το νέο πρόσωπο στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ανδρών, με τον 54χρονο προπονητή να εντάσσεται στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη.

Νέα προσθήκη στο προπονητικό επιτελείο της Εθνικής Ανδρών, με τον Γιώργο Λιμνιάτη να αναλαμβάνει ρόλο στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων της «γαλανόλευκης».

Η ΕΟΚ έκανε γνωστές τις κλήσεις για το παράθυρο του Αυγούστου, που αφορά τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027, ανακοινώνοντας παράλληλα και την ένταξη του 54χρονου τεχνικού στο επιτελείο. Ο Λιμνιάτης έχει εργαστεί ως πρώτος προπονητής σε Λαύριο, Μαρούσι και Περιστέρι, ενώ την περασμένη σεζόν βρέθηκε στον πάγκο του Προμηθέα.

Η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρίγα στις 28 Αυγούστου (19:00) και τρεις ημέρες αργότερα θα υποδεχθεί την Ισπανία στο Telekom Center Athens (31/8, 19:00). Προηγουμένως, θα τεστάρει τις δυνάμεις της σε δύο φιλικά με Πολωνία (22/8) και Κύπρο (24/8).