Σε αγώνα ειδικών συνθηκών εξελίχθηκε το Diamond League της Λωζάνης, με την καταρρακτώδη βροχή να δημιουργεί πολλά προβλήματα.

Ο καιρός τα έκανε κυριολεκτικά μούσκεμα στο Diamond League της Λωζάνης, που έγινε υπό καταρρακτώδη βροχή στη μεγαλύτερη διάρκειά του.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα και οι κίνδυνοι τραυματισμού ήταν περισσότεροι στα άλματα και κυρίως στα κάθετα. Οι διοργανωτές προχώρησαν στη διακοπή του επί κοντώ γυναικών, με τον αγώνα να σταματά στα 4,35μ.

Στο ύψος γυναικών, που κρίθηκε στο 1,91μ., η Γιαροσλάβα Μάχουτσικ επιχείρησε από ένα άκυρο άλμα στο 1,86μ. και στο 1,91μ. κι έπειτα πήρε την... ομπρέλα της κι αποχώρησε.

Στο μήκος ανδρών η βαλβίδα είχε μετατραπεί σε λίμνη των στιπλ, με ελάχιστες να είναι οι καλές στιγμές και να έρχονται στις αποστάσεις.

Όπως η Κέλι Χόντγκινσον, η Βρετανίδα λίγες ημέρες μετά το 1:54.74, αυτή τη φορά πήρε τη νίκη στα 800μ. με 1:55.69.

Εντυπωσιακός ήταν και ο Τζαμαϊκανός, Ομπλίκουε Σέβιλ στα 100μ., όπου σημείωσε 9.87, με τον Νόα Λάιλς και τον Ακέμ Μπλέικ να ακολουθούν με 10.02.