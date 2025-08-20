Υπό καταρρακτώδη βροχή και... βαλβίδα-λίμνη, ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίστηκε στο μίτινγκ του Diamond League στη Λωζάνη, αποσύρθηκε μετά την τρίτη προσπάθεια και κατέλαβε την έβδομη θέση.

Υπό καταρρακτώδη βροχή, που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί λίμνη πάνω στη βαλβίδα απογείωσης, και χαμηλή θερμοκρασία ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους, Μίλτος Τεντόγλου αγωνίστηκε στο Diamond League της Λωζάνης όπου έκανε 7.52μ και κατέλαβε την έβδομη θέση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας πρωταθλητής άφησε την πρώτη του προσπάθεια ενώ στη δεύτερη έκανε ένα άλμα στα 7.52μ. Η τρίτη του προσπάθεια μετρήθηκε στα 6.77μ, καθώς κατά πάσα πιθανότητα ήταν ένα άλμα το οποίο δεν το ολοκλήρωσε ενώ άφησε το τέταρτο άλμα του.

Άδειαζαν το νερό από τη βαλβίδα για να συνεχιστεί ο αγώνας

Λόγω της καταιγίδας, στα μέσα της πέμπτης προσπάθειας, οι διοργανωτές έκαναν παύση ώστε να βγάλουν βαλβίδα από τη θέση της και να… αδειάσουν το νερό από τη βάση της με έναν κώνο, με τον Παγκόσμιο πρωταθλητή του 2019 Τάτζαϊ Γκέιλ να βοηθάει ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τον αγώνα του.

Ο Τεντόγλου, προκειμένου να προφυλαχθεί, αποφάσισε να αποσυρθεί και να μη συνεχίσει τον αγώνα του και έτσι άφησε την τέταρτη και την πέμπτη προσπάθεια. Νικητής του αγώνα ήταν ο Ανβάρ Ανβάροφ από το Ουζμπεκιστάν με 7.84μ , από την πρώτη του προσπάθεια.

Στη διάρκεια του αγώνα η βροχή δεν σταμάτησε ούτε για λίγο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει ακόμη και την ορατότητα για τους αθλητές. Μάλιστα, ο αγώνας στο επί κοντώ γυναικών ακυρώθηκε λίγο αφού ο πήχης είχε ανέβει στο 4.35μ λόγω των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών ενώ η κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στο ύψος γυναικών, Γιαροσλάβα Μάχουτσικ, μετά από δύο άκυρα άλματα στο ύψος σταμάτησε τον αγώνα της λόγω επικινδυνότητας.