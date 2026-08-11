Η Άννα Ντουντουνάκη έστω και οριακά θα είναι στα ημιτελικά στα 50μ. πεταλούδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι, εκτός συνέχειας στο αγώνισμα οι Γεωργία Δαμασιώτη και Άννα Αυγούστα Βλάχου.

Τριπλή ελληνική παρουσία υπήρχε στα 50μ. πεταλούδα γυναικών, στο ξεκίνημα των προκριματικών στη 2η μέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης στο Παρίσι, με την Άννα Ντουντουνάκη να εξασφαλίζει έστω και οριακά την πρόκριση στον απογευματινό ημιτελικό (20:25).

Η 31χρονη πρωταθλήτρια, που ήταν 3η στο αγώνισμα στο Βελιγράδι το 2024, σημείωσε 26.38 (έχει φετινό 25.95), καταλαμβάνοντας τη 18η θέση.

Όμως δύο αθλήτριες από τη Ρωσία και μια από τη Σουηδία, αν και ήταν ταχύτερες δεν είχαν δικαίωμα να συνεχίσουν, καθώς ήδη δύο κολυμβήτριες από τις χώρες τους είχαν πάρει την πρόκριση κι αυτόματα έδωσαν στην Ντουντουνάκη το 15ο εισιτήριο πρόκρισης.

Η Γεωργία Δαμασιώτη, που έκανε... προθέρμανση για τα 100μ. και τα 200μ. ύπτιο, κολύμπησε σε 26.49, που την έφεραν στη 17η θέση των αθλητριών που προκρίθηκαν και πρώτη αναπληρωματική.

Η Άννα Αυγούστα Βλάχου, που κάνει ντεμπούτο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τερμάτισε σε 26.59, καταλαμβάνοντας την 25η θέση στη γενική κατάταξη. Ταχύτερη όλων στον προκριματικό ήταν η μητέρα πλέον, Σάρα Σέστρεμ, με την κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ (24.43), να σημειώνει με άνεση 25.40.